6'lı masanın hedefinde NATO Zirvesi var: Başarı değersizmiş!

6'lı masa son toplantısında Türkiye’nin NATO Zirvesi’ndeki diplomatik kazanımlarını hedefine koydu. Liderler 5. randevuda, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in aracılığı ile Madrid'de gerçekleştirdiği 4'lü zirveden Türkiye'nin istediği yönde kararlar çıkmasından rahatsız oldu. 6 liderin yaptığı 5'inci toplantıdan çıkan sonuç bildirisinde Türk dış politikası eleştirildi. NATO'da Türkiye'nin elde ettiği başarı 6'lı masa tarafından 'değersiz' olarak değerlendirildi.

açıklamada, "Türk dış politikasında ise son yıllarda kişisel ve tepkisel tercihlere bağlı olarak yaşanan; savrulma, hedefsizlik ve vizyonsuzluğun son örneği, NATO’nun Madrid Zirvesi sürecinde görülmüştür. Türkiye’nin haklı taleplerini somut güvencelere bağlamayan üçlü mutabakat metni, bir iç siyaset malzemesi olarak kullanılması dışında herhangi bir değer taşımamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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DÜNYA Türkiye’nin NATO’da taleplerini kabul ettirmesi dünyanın gündeminde: Türkiye’nin zaferi