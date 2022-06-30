Dünya Türkiyenin NATOda taleplerini kabul ettirmesi dünyanın gündeminde Türkiyenin zaferi
AVRUPA

Türkiye’nin NATO’da taleplerini kabul ettirmesi dünyanın gündeminde: Türkiye’nin zaferi

Türkiye'nin NATO zirvesinde güvenlik endişelerini kabul ettirerek İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı iki ülkenin üyeliğinin önünü açan mutabakat, dünya basınında geniş yer buldu. - The Economist: Recep Tayyip Erdoğan eve zaferle dönüyor.
- Helsing Sanomat: Erdoğan istediğini aldı. - The Guardian: Kuzey ülkeleri önemli bir taviz vererek PYD ve YPG'ye destek sağlamayacağını teyit etti.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Türkiye’nin NATO’da taleplerini kabul ettirmesi dünyanın gündeminde: Türkiye’nin zaferi
Türkiye’nin NATO zirvesinde kararlı duruşu sonrası İsveç ve Finlandiya’ya taleplerini kabul ettirmesi, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in katıldığı dörtlü görüşmede Türkiye, kararlı duruşundan taviz vermedi. NATO’ya üyelik için “Terör örgütleri ile bağınızı kesin” talebine karşı geri adım atan İsveç ve Finlandiya karşısında Türkiye, Madrid’de imzaladığı “Üçlü Muhtıra”da somut kazanımlar elde etti. Mutabakat, dünya basınında geniş yer buldu. İsveç ve Finlandiya basını, gelişmeyi sevindirici diye yorumlarken tavizler verildiğini kaydetti.

AÇIK BİR BAŞARI

  • İsveç devlet televizyonu SVT, “Türkiye’den İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine destek” başlığıyla duyurduğu haberde, “İsveç artık NATO’ya davetli” ifadeleri kullanıldı. SVT’nin deneyimli siyaset yorumcusu Mats Knutson da “İsveç’in artık Türkiye’ye mühimmat ihraç etmeye hazır olduğunu beyan etmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti için açık bir başarı” değerlendirmesinde bulundu. Aftonbladet gazetesi, “İsveç ve Türkiye, NATO konusunda anlaştı” başlığını kullanırken anlaşmanın, İsveç’i NATO ittifakına davet edilen bir ülke statüsü verilebileceği anlamına geldiği belirtildi.

‘TAVİZ VERDİK’ İTİRAFI

Sydsvenskan gazetesi, mutabakatı “Türkiye’nin evetine siyasi sevinç ve endişe” başlığı ile yorumladı. Ülkenin NATO üyeliğine vize almasını büyük başarı olarak yorumlayan gazete, Anderson yönetiminin Türkiye’ye olası tavizlerinden endişe duyulduğunu kaydetti. Finlandiya’nın önde gelen gazetelerinden Helsing Sanomat, “Erdoğan istediğini aldı” başlığı ile gelişmeyi duyurdu. Maaseudun Tulevaisuus gazetesi, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’nün “Türkiye Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımını destekliyor” sözleri ile anlaşmayı duyururken, gazete hazırlanan momerendumun imzalanmasını ülke adına “Utanç verici” olarak yorumladı.

TÜRKLER İSTEDİĞİNİ ALDI

  • Batı medyası, gelişmeyi “Türkiye’nin başarısı” olarak değerlendirdi. İngiliz Economist dergisi, Madrid’deki NATO zirvesinde, Türkiye’nin veto tehdidini kaldırması ile sonuçlanan anlaşmayı “Erdoğan’ın zaferi” olarak yorumladı. Dergi, “Recep Tayyip Erdoğan eve zaferle dönüyor” manşeti attı. İngiliz Daily Telegraph, İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’yi ikna ettiğini yazarken, “Kaynaklar, Türk liderin Madrid’deki görüşmelerden istediğini aldığını söyledi” ifadeleri kullanıldı. The Guardian gazetesi haberinde, “Kuzey ülkeleri önemli bir taviz vererek PYD ve YPG’ye destek sağlamayacağını teyit etti” ifadelerini kullandı. Mutabakat, Yunanistan’da da soğuk duş etkisi yarattı.

To Vima gazetesi, “İsveç ve Finlandiya Erdoğan baskısına yenildi” ifadeleri ile gelişmeyi duyurdu.

Arşiv
Arşiv

Avrupa’da gündem Türkiye

Alman Frankfurter Allgemeine gazetesi, “Erdoğan istediğini aldı” başlığıyla haberi servis ederken, Hollanda kamu yayın kuruluşu Nos, internet sitesinden, “Türkiye istediğini elde etti” ifadelerini kullandı. İtalyan Corriere della Sera gazetesi, Erdoğan’ın, İki ülkenin liderleriyle 4 saatlik toplantısı sonunda belirgin biçimde istediklerini elde ettiğini belirtti. Fransız Le Figaro da, “Türkiye, Finlandiya’ya ve İsveç’e NATO’nun kapısını açıyor” başlığıyla haberi okuyucularına servis etti. Yine Fransa’dan La Provence gazetesi internet sitesinde, Türkiye’nin, Finlandiya ve İsveç’in PKK’ya karşı iş birliğini kazandıktan sonra NATO’ya katılımı desteklediğinin altı çizildi.

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