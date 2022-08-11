Gündem 6lı masaya çatınca yayından aldılar
POLİTİKA

6’lı masaya çatınca yayından aldılar

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Halk TV’de katıldığı programda 6’lı masa sansürüne uğradı.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
6’lı masaya çatınca yayından aldılar
Gündem

Çelebi, telefonla katıldığı programda sildiği Twitter’da sildiği paylaşımları ve siyasi görüşmelerine ilişkin sorulara cevap verdi. Çelebi, CHP’nin başını çektiği 6’lı masayla ilgili olarak “Tartışılması gereken 20 soru. ‘Neden öyle twit attın?’ diye soruyorlar. Tezkereye hayır veren, evet veren kim? Geldiğimiz nokta ortada. PKK ile mücadele edecek olan kim” dedi. Bunun üzerine programı yöneten moderatör, “Sayın Çelebi biz sorularımıza hiçbir şekilde yanıt alamıyoruz. 20 sorumu dinlendireceksiniz bağlanırım, dediniz; dillendirdiniz. Bizim diğer sorularımıza yanıt vermiyorsunuz. Böyle bir röportaj sürdüremeyiz alalım yayından” diyerek Çelebi’yi yayından aldı.

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