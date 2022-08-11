6’lı masaya çatınca yayından aldılar

Çelebi, telefonla katıldığı programda sildiği Twitter’da sildiği paylaşımları ve siyasi görüşmelerine ilişkin sorulara cevap verdi. Çelebi, CHP’nin başını çektiği 6’lı masayla ilgili olarak “Tartışılması gereken 20 soru. ‘Neden öyle twit attın?’ diye soruyorlar. Tezkereye hayır veren, evet veren kim? Geldiğimiz nokta ortada. PKK ile mücadele edecek olan kim” dedi. Bunun üzerine programı yöneten moderatör, “Sayın Çelebi biz sorularımıza hiçbir şekilde yanıt alamıyoruz. 20 sorumu dinlendireceksiniz bağlanırım, dediniz; dillendirdiniz. Bizim diğer sorularımıza yanıt vermiyorsunuz. Böyle bir röportaj sürdüremeyiz alalım yayından” diyerek Çelebi’yi yayından aldı.

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