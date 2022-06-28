Gündem Kılıçdaroğlu şimdi de afet bölgesine giden bakanları hedef aldı Soylunun o fotoğrafı yeniden gündem oldu
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu şimdi de afet bölgesine giden bakanları hedef aldı: Soylu'nun o fotoğrafı yeniden gündem oldu

Yangın bölgesinde helikopter olmadığını söylerken üzerinden helikopter geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de bölgeye giden bakanları hedef aldı. Parti grubunda konuşan CHP lideri, afet bölgesine giderek çalışmaları yerinde takip eden bakanlar için "Ne yapıyorlar orada?" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara'da yaşanan sel felaketinde çekilen fotoğrafı yeniden gündem oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu şimdi de afet bölgesine giden bakanları hedef aldı: Soylunun o fotoğrafı yeniden gündem oldu
Süleyman Soylu-Mansur Yavaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Marmaris'te çıkan orman yangınına da değindi. Yangın üzerinden yeniden hükümeti hedef alan CHP lideri, gecesini gündüzüne katarak alevlerle mücadele eden ekiplerin tüm çabalarına karşılık "Marmaris'te yangın çıktı, oraya gittik. 3 gün söndüremediler." dedi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında afet bölgesine giderek yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip eden bakanları hedef aldı. Kılıçdaroğlu, bakanlar için "Ne yapıyorlar orada?" ifadesini kullandı.

AKILLARA BAKAN SOYLU'NUN O FOTOĞRAFI GELDİ

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara'da yaşanan ve can kayıplarına yol açan sel felaketinde çekilen fotoğrafı yeniden gündem oldu.

Bakan Soylu, sağanak yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmuş ve daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile görüşmüştü. Görüşme anında çekilen bir fotoğraf büyük yankı uyandırırken Bakan Soylu'nun üzerindeki kıyafetlerin ıslak olması ve giydiği çizme gündem olmuştu.

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