Gündem7 bonuslu kaçışta şifre detayı ortaya çıktı
POLİTİKA

Meclis'teki raporda insan kaçakçılığındaki detaylar ortaya çıktı

7 bonuslu kaçışta şifre detayı ortaya çıktı

Ege kıyılarından Yunanistan adalarına yapılan göçmen kaçakçılığında “sofistike” yöntemlere geçildiği, insan kaçakçılarının ‘7 bonuslu kaçış’lar organize ettiği ortaya çıktı. Paranın şifre ile aktarıldığı sofistike kaçış yönteminde bonus olarak 7 defa Yunan adalarına geçme denemesi hakkı veriliyor.

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İzmir’de 55 kaçak göçmen yakalandığı operasyonun güvenlik güçlerinin kameralarına yansıdığı anlar.
İzmir’de 55 kaçak göçmen yakalandığı operasyonun güvenlik güçlerinin kameralarına yansıdığı anlar.

TBMM Mülteci Hakları Alt Komisyonu’nun, İzmir Harmandalı ve Aydın Geri Gönderme Merkezleri’nde yaptığı incelemenin ardından hazırlanan raporda yeni yöntem ayrıntılarıyla anlatılıyor. Jandarma, Göç İdaresi Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın verdiği bilgiler ışığında hazırlanan komisyon raporunda kaçak geçişlerin nasıl organize edildiği şöyle anlatıldı:

Suriye uyruklu şahıslar, Türkçe bilen Suriye uyruklu şahıslar aracılığıyla organizatörlerle irtibata geçiyor. Organizatörler, Yunan adalarına geçmek isteyen göçmenleri kod adı “kasa” olan kişilere yönlendiriyor. Göçmenler durumlarına göre “kasa”lara bin ile 2 bin dolar arasında değişen miktarda parayı teslim ederek karşılığında “kaçış şifresi” alıyor. Göçmenler, şişme bot veya teknelerle Yunan adalarına gönderiliyor. Adaya ulaşan göçmen, organizatörü arayarak kendisindeki şifreyi veriyor. Organizatör ise ‘Kasa’ya bu şifreyi aktarıp parasını alıyor. Sofistike kaçış yönteminde bonus olarak 7 defa Yunan adalarına geçme denemesi hakkı veriliyor. Bu nedenle göçmenler birden fazla kez yakalanmış olsa bile haklarını kaybetmemek için organizatörlerin isimlerini vermiyor. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; İnsan kaçakçılarının ismini söyleyen göçmenin başka bir kaçakçıyla anlaşması da mümkün olmuyor.

VIP organizasyon

Göçmen kaçakçıları yalnız Ege adalarına değil, daha garantili ve lüks kaçışlar da organize ediyor. Lüks yatlarla yüksek ücretler karşılığında İtalya’ya göçmen kaçıran kaçakçılar da bulunuyor.

Ege’deki umut yolculuğunda 2016’da 192, 2017’de 51 göçmenin cesetlerine ulaşıldı. Kaçak geçiş için lastik bot kullanımı fazla olmasına rağmen, ölümlerin yüzde 80’i devrilerek göçmenlerin içinde sıkışmalarına neden olan fiber veya ahşap teknelerde yaşandı.

Kontrol zor

Rapordaki bilgilere göre Ege’de kıyı şeridinin uzun, girintili ve çıkıntılı olması, anayollar dışında alternatif tali ve yaya yolların bulunması bölgenin kontrolünü güçleştiriyor. Yakalanan Suriye uyruklu göçmenlerin sınır dışı edilememesi veya geçici barınma merkezlerinde tutulamamasından dolayı serbest kalmaları da kontrolü güçleştiren sebepler olarak belirtiliyor. 63 koydan çıkış yapan göçmenlerin hedefi Midilli, Sakız ve Sisam adaları.

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele için 68 noktada 3 alternatifli yol emniyet ve kontrolleri yapılıyor. Sahil şeritleri önleyici devriyeler ile kontrol ediliyor. Aylık ortalama 2 bin 500 önleyici kolluk devriyesi, bin 500 yol emniyet ve kontrol devriyesi olmak üzere toplam 4 bin devriye faaliyeti icra ediliyor.

Kaçakçılıkta kullanılması üzerine ticari taksi sahipleri uyarılıyor. Daha sonra taksilere el konularak, sahiplerine ağır para cezaları kesiliyor.

340 DAEŞ’liye işlem yapıldı

Genellikle göçmenlerin üzerinde pasaport veya herhangi bir belge bulunmaması nedeniyle, kimlikleri kendi beyanları esas alınarak tespit ediliyor. Göçmenlerin her seferinde farklı isimler kullanabilmesine imkan veren bu durum, göçmenlerin arasına karışabilecek terör örgütlerine mensup kişilerin tespitini güçleştiriyor. MİT ve Emniyet birimlerinin tespiti doğrultusunda 275’i İzmir, 65’i Aydın olmak üzere göç merkezlerinde 340 savaşçı terörist hakkında işlem yapıldı.

Raporda yasadışı göçmenlerin kimliklerinin doğru olarak tespiti ve kayıt altına alınabilmeleri amacıyla mobil parmak izi ve fotoğraf alma işlemlerinin İl Göç İdaresi Müdürlüklerince tek elden yerine getirilmesi gerektiği belirtilerek “İl Göç İdaresi Müdürlüğünün göçmen kaçakçılığının yoğun olarak yaşandığı ilçelerde de teşkilatlanmasının tamamlanarak, işlemlerin yerinde ve hızlı bir şekilde tamamlanmasının sağlanması gerekmektedir” denildi. Ayrıca bot ve bot motoru satan yerlerin denetim altına alınmasının gerekli olduğu kaydedildi.

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