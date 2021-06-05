Gündem 70 emekli amiral ifade verdi Yurtdışı yasağı konuldu
ANKARA

70 emekli amiral ifade verdi: Yurtdışı yasağı konuldu

Bildiri yayınlayarak milli iradeyi hedef alan darbe heveslisi emekli amiralle hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. İfadeleri alınan 70 emekli amiral, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​70 emekli amiral ifade verdi: Yurtdışı yasağı konuldu
Fotoğraf: Arşiv

ABDULLAH SARİCA

Ankara Başsavcılığı’nca yürütülen Montrö bildirisi soruşturmasında ifadeleri alınan 70 emekli amiral, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 104 emekli amiral imzalı darbe çağrıştıran Montrö bildirisiyle ilgili soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında aralarında Ergun Mengi, Atilla Kezek, Ali Yüksel Önel, Cem Gürdeniz ve İlker Güven’in de olduğu 20 emekli amiralin, bildirinin hazırlık sürecinde aktif rol aldığı tespit edilmiş, şüpheliler, ifadeleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Montrö bildirisi soruşturmasında 21 emekli amiralin ifadesi alındı
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Montrö bildirisi soruşturmasında 21 emekli amiralin ifadesi alındı

ADLİ KONTROLLE SERBEST

  • Başsavcılık, daha önceki aramalarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi, şüpheli ifadeleri ve HTS analizleri sonucu elde edilen deliller çerçevesinde, bildiride imzası bulunan diğer amiralleri de ifadeye çağırdı. Sorgu işlemlerine 27 Mayıs’ta başlanırken, şüpheliler gruplar halinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifade verdi. Şu ana kadar 70 şüphelinin ifade işlemlerinin tamamlandığı, Ankara Adliyesine sevk edilen şüphelilerin tamamının yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin ifade işlemlerine devam edilirken, şüphelilere, Emniyet’teki sorgularında “Bildiriden ne zaman haberdar oldunuz? Ne amaçla hazırlandı? Hazırlık sürecinde kimlerle irtibata geçildi?” gibi soruların yöneltildiği öğrenildi.

Montrö Bildirisi'ne imza atan emekli amirallerle ilgili yeni gelişme: 84 kişi daha ifade verecek
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