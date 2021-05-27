Gündem Montrö Bildirisine imza atan emekli amirallerle ilgili yeni gelişme 84 kişi daha ifade verecek
ANKARA

Montrö Bildirisi'ne imza atan emekli amirallerle ilgili yeni gelişme: 84 kişi daha ifade verecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Montrö Bildirisi'nde imzası bulunan 103 emekli amiralden ifadesi alınmayan şüphelilerin bugünden itibaren ifade işlemlerine başlandığını açıkladı. Başlatılan soruşturma kapsamında bildiriyi imzalayan 20 kişinin ifadesi alınmıştı. 84 kişi yapılan davetler üzerine belirlenen tarihlerde Ankara'da ifade verecek.

Haber Merkezi DHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 103 emekli amirale yönelik ifade alma süreci başladı
Foto/arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 103 emekli amiralin bildirisinde ifadesi alınmayan 84 kişinin ifadelerinin alınması için davet yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "03.04.2021 tarihinde yazılı ve görsel basında ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlanan bildiriyi imzalayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında;05.04.2021 ve 16.04.2021 tarihlerinde verilen arama ve el koyma kararlarına istinaden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi, bugüne kadar alınan şüpheli ifadeleri, HTS analizleri ile sonucu elde edilen deliler çerçevesinde bildirinin yayınlandığı haliyle altında imzaları olan şüphelilerin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 316/1 maddesi kapsamında "Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma” suçundan ifadelerinin alınması amacıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne talimat yazılmış, 27.05.2021 tarihinden itibaren şüphelilerin ifadelerinin alınmasına başlanmıştır. Soruşturmaya çok yönlü olarak devam edilmektedir" denildi.

103 emekli amiralden haddini aşan bildiri
GÜNDEM
103 emekli amiralden haddini aşan bildiri

Bildiriyi yazan Ergun Mengi itiraf etti: Montrö bahaneymiş
GÜNDEM
Bildiriyi yazan Ergun Mengi itiraf etti: Montrö bahaneymiş

Kanal İstanbul Montrö’yü bağlamaz
GÜNDEM
Kanal İstanbul Montrö’yü bağlamaz
Abone Ol Google News
FETÖnün emniyet sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün emniyet sorumlusu yakalandı

​Polis ekipleri Ankara'da saklandığı eve operasyon düzenledi.
84 kişi daha ifade verecek

84 kişi daha ifade verecek

Montrö Bildirisi'nde imzası olan amirallerle ilgili yeni gelişme.
İsrail basını katliamı itiraf etti: Haaretz gazetesinden öldürülen Gazzeli çocuklar manşeti

813 bin öğretmen aşılanacak

813 bin öğretmen aşılanacak

40 yaş üstü 57 bin öğretmenin daha aşıdan faydalanacağını duyurdu.

​ATAK helikopterinde yurt dışına ilk satış.

27 Mayısçıların iftira alışkanlığı 61 yıldır değişmedi.

Bakan Koca aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

​Yurt genelinde muhteşem Süper Ay manzaraları.
İsrail'e böyle<br>meydan okudu

İsrail'e böyle
meydan okudu

​Suikast tehditlerine rağmen evine yürüyerek döndü.
'Biz aşı olduk<br>ayağınıza geldik'

'Biz aşı olduk
ayağınıza geldik'

​İkna timleri iş başında: 'Nasıl olsa evden dışarı çıkmıyorum' diyorlar
AB'de bir ilk

AB'de bir ilk

İsrail'in işgalini 'fiili ilhak' olarak tanımladı.
Artık daha<br>uzun ömürlü

Artık daha
uzun ömürlü

Savunma Sanayii Başkanlığı açıkladı: TSK'ya teslim edildi.
Üç binden<br>fazla yer değişikliği

Üç binden
fazla yer değişikliği

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de.
Enkazda<br>doğum günü

Enkazda
doğum günü

​Filistinliler hayatlarına kaldıkları yerden devam etmeye çalışıyor.
Cumartesiye dikkat!

Cumartesiye dikkat!

​Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı.
Gençlerle<br>Kudüs seferi

Gençlerle
Kudüs seferi

​Müslümanlara Filistin için 28 çağrı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.