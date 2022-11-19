Gündem 81 ilde gerçekleştirilen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı sona erdi
EĞİTİM

81 ilde gerçekleştirilen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’ sona erdi. Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilen sınav 150 dakika sürdü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
81 ilde gerçekleştirilen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı sona erdi
28 bin 650 salonda merkezi sistemle tek oturum şeklinde gerçekleştirilen sınav, 150 dakika sürdü.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’ bugün gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 81 ilde, bin 489 okulda ve 28 bin 650 salonda merkezi sistemle tek oturum şeklinde gerçekleştirilen sınav, 150 dakika sürdü.

595 bin 598 başvurunun yapıldığı sınavın sonucunda öğretmenler uzman öğretmen veya başöğretmenler unvanı kazanacak. 100 üzerinden 70 ve üzerinde puan alan öğretmenler başarılı sayılacak.

Öte yandan, ‘Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’ ilginç görüntülere de sebep oldu. Alışılagelmişin dışında bu kez öğrenciler, öğretmenleri okul bahçelerinde bekledi.

“Son derece basit”

Sınavının iyi geçtiğini dile getiren Gülsüm Korkmaz, “Sorular bence bizi bu kadar kasmalarını karşılar nitelikte değildi. Son derece basit hatta bazılarında ‘Acaba ben mi cevaplamalıydım bu soruyu?’ diye düşündüğüm sorular vardı içinde açıkçası. Biraz daha teknik ve özenli olabilirdi. Sorular basitti” diye konuştu.

“Öğrencilerimin ne hissettiğini anladım”

Diğer bir aday ise empati kurduğunu belirterek, “Öğrencilerimin ne hissettiğini anladım, empati kurdum kısacası. Her öğretmen aslında öğrencilerini düşünerek hazırlıyor. Burada da aslında bizi düşünerek hazırlamışlar. Biz öğrencilerimizin iyiliğini istiyoruz bence bakanlık da bizim iyiliğimiz istemiş” ifadelerini kullandı.

Sınav sonuçları ise 12 Aralık tarihinde açıklanacak.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başladı
GÜNDEM
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başladı
Edirne’de bomba paniği: Şüpheli çantadan kıyafet çıktı

Edirne’de bomba paniği: Şüpheli çantadan kıyafet çıktı
Yeni bir sayfa aralanıyor

Yeni bir sayfa aralanıyor

'Tarih artık yeniden yazılmalı.'
SınırlarıGöker koruyacak

​ASELSAN'ın yeni silahı göreve hazır.

İstiklal'deki bombalı saldırıda iki gözaltı daha.

Yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

​20 bin balıkçının zorlu mesaisi.

Merkez Bankası'nın faiz indirimini yansıtmadılar: Konut satışlarına kredi freni
Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz indirimini yansıtmadılar: Konut satışlarına kredi freni

Türkiye genelinde konut satışları Ekim 2022’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 gerileyerek 102 bin 660 olarak gerçekleşti. Sektör yetkilileri konut satışlarında yaşanan düşüşün ana sebeplerinin başında konut kredisi oranlarının beklenen seviyelere düşmemesi olduğuna dikkat çekiyor.
Gece yatmadan önce mutlaka tüketin: Etkisine herkes şaşırıyor
Hayat

Gece yatmadan önce mutlaka tüketin: Etkisine herkes şaşırıyor

Yoğurt, sindirim sistemini düzenlediği ve bağırsakları çalıştırdığı için vücuda çok faydalıdır. Yoğurt tüketerek ya da yoğurt kullanarak hazırlayacağınız kürler sayesinde metabolizmanızın hızlı çalışmasını sağlayabilir, yağ yakabilirsiniz. Fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız yoğurdu beslenme listenizden eksik etmemeniz gerekir. Yoğurt kürleri düzenli tüketildiğinde vücutta biriken ödem ve toksinleri de atıyor. Bu özelliği sayesinde şişkinliği önlüyor. Özellikle gece 1 kase tüketilen yoğurt kürü gece boyunca yağları cayır cayır yakıyor.
2022 FIFA Dünya Kupası başlıyor: Turnuvanın tüm maçları TRT’den canlı yayınlanacak
Hayat

2022 FIFA Dünya Kupası başlıyor: Turnuvanın tüm maçları TRT’den canlı yayınlanacak

Katar'ın ev sahipliğinde 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek dünyanın heyecanla beklediği 2022 FIFA Dünya Kupası’ndaki tüm maçlar her zaman olduğu gibi yine TRT ekranlarında olacak. Futbolseverlerin Dünya Kupası maçlarını Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izleyebilmeleri için frekans bilgilerini güncellemeleri gerekiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.