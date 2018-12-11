Gündem 9 ilde FETÖ operasyonu 27 gözaltı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

9 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

9 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması kapsamında Muğla merkezli 9 ilde deniz, hava ve kara kuvvetlerinde görevli 25 subay ve astsubay ile daha önce ihraç edilmiş açıkta olan 27 kişinin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

IHA
FETÖ operasyon
FETÖ operasyon

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Muğla merkezli 9 ilde 25’i muvazzaf, 5’i ihraç FETÖ mensubuna yönelik gözaltı kararı çıkarıldı.

MAHREM YAPILANMAYA OPERASYON

Örgütün ‘Mahrem abileri’ tarafından defalarca ardışık olarak ankesörlü ve/veya kontörlü hatlardan arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik olarak Muğla Merkezli İstanbul, Van, Ankara, İzmir, Hatay, Trabzon, Ağrı ve Kocaeli illerinde deniz, hava ve kara kuvvetlerinde görevli 25 subay ve astsubay ile daha önce ihraç edilmiş açıkta olan 27 kişinin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlenirken, belirlenen adreslerde arama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği açıklandı.

Çoğunluğu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan şüphelilerin, Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde yapılacak ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği açıklandı.

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