Halka arz takvimi, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. SPK onayı sonrası şirketler halka arz oluyor ve belirlenen tarihlerde borsada işlem görmeye başlıyor. Halkı arz onaylanan şirketlerin talep toplama tarihleri ve lot sayıları da sorgulanıyor. Peki bu hafta yeni halka arz var mı? İşte ayrıntılar...

BU HAFTA HANGİ ŞİRKERLER HALKA ARZ OLACAK?

Bu hafta halka arz olacak şirketler arasında Altınay Savunma Teknolojileri yer alıyor. Şirketin talep toplama tarihi 8-9-10 Mayıs olarak açıklandı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 200 milyon TL olan sermayesinin 235 milyon 294 bin 118 TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 35 milyon 294 bin 118 TL paylar ile mevcut ortaklardan Hakan Altınay’ın sahip olduğu 11 milyon 764 bin 706 TL nominal değerli ve Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun sahip olduğu 11 milyon 764 bin 706 TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 58 milyon 823 bin 530 TL payın halka arzı gerçekleştirilecek.

1 TL nominal değerli paylar 32 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Sermaye Piyasası Kurulu, Koç Metalurji AŞ'nin halka arz başvurusunu da onayladı. Şirketin talep toplama tarihi ise 9-10 Mayıs.

KOTON MAĞAZACILIK KAÇ LOT DAĞITTI?

Koton Mağazacılık halka arz toplamda 136 milyon 600 bin lot dağıtıldı. Bireysel yatırımcı 33-40 lot arasında pay sahibi oldu.

KOTON HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Koton halka arz sonuçları İş Yatırım Menkul Değerler tarafından duyurdu.

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 30 Nisan ve 2-3 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Şirket'in 1 TL nominal payları 30,50 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 136.600.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 4.166.300.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 1,4 katı ve

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 4,8 katı talep toplanmıştır.

Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 1,9 katı talep toplanmıştır.

Halka arz sonucunda, 3.471.254 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 1.965 adedi Şirket Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar ve 161 adedi Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar olmak üzere, toplam 3.473.380 yatırımcıya dağıtım yapılmıştır. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır"

İş Yatırım Menkul Değerler ayrıca KAP'a şu bilgilendirmeyi yaptı: Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının 30 Nisan ve 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında,arz edilen toplam payların %5''inden fazla pay alan gerçek veya tüzel kişi bulunmamaktadır.

ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ BİLGİLERİ

Hisse Fiyatı: 32 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 58,823,530 Lot

Bist Kodu: ALTNY

Halka Arz Büyüklüğü: 1,8 Milyar TL

KOÇ METALURJİ HALKA ARZ BİLGİLERİ

Hisse Fiyatı: 20,50 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 125,000,000 Lot

Bist Kodu: KOCMT

Halka Arz Büyüklüğü: 2,5 Milyar TL







