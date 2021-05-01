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Gündem 90 yaşında öğrenmenin yaşı yok dedirtti İsmi Nine iki ayda okuma yazma öğrendi
DENİZLİ AKTÜEL

90 yaşında öğrenmenin yaşı yok dedirtti: İsmi Nine iki ayda okuma yazma öğrendi

Denizli'de Çivril Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan okuma yazma kursuna katılan 90 yaşındaki İsmi Kaya, iki ay içerisinde hem okumayı hem de yazmayı öğrendi.

Haber Merkezi İHA
90 yaşında öğrenmenin yaşı yok dedirtti: İsmi Nine iki ayda okuma yazma öğrendi
90 yaşındaki İsmi Kaya iki ayda okuma yazma öğrendi.

Çivril Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Karalar Mahallesinde açılan okuma yazma kursuna katılan 90 yaşındaki İsmi Kaya, okuma - yazma için kursa katıldı.

7 çocuk 19 torun sahibi 90 yaşındaki İsmi Kaya, mahalleye açılan kursa katılarak okuma yazma öğrendi.

90 yaşındaki İsmi Kaya, iki ay içerisinde hem okumayı hem de yazmayı öğrendi.
İHA
90 yaşındaki İsmi Kaya, iki ay içerisinde hem okumayı hem de yazmayı öğrendi.

Maddi imkansızlıklardan dolayı okula gidemediğini anlatan Kaya, köyüne açılan kursa katılarak 2 ayda hem okumayı hem yazmayı öğrendi.

İHA

Okula gidemediği için kendini hep eksik hissettiğini ve okumaya her zaman merakı olduğunu söyleyen İsmi Kaya; “Öğrenmenin okumanın yaşı yok. Adımı soyadımı yazmak yazılanı okumak çok güzel. Anlatıyorum ama yaşamak lazım, hoş bir durum” dedi.

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