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Gündem ABD Başkan Yardımcısı Pencee, Türk büyükelçiden tokat gibi Ayasofya cevabı Yunanistandaki Müslüman mirası hakkında bilginiz var mı?
POLİTİKA

ABD Başkan Yardımcısı Pence'e, Türk büyükelçiden tokat gibi Ayasofya cevabı: Yunanistan'daki Müslüman mirası hakkında bilginiz var mı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 86 yıl sonra ‘cami’ statüsüne kavuşan Ayasofya, bugün kılınan cuma namazı ile ibadete açıldı. Ancak bu durum Hristiyan alemini rahatsız etti. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, "Başpiskopos Elpidophoros'a da söylediğim gibi Ayasofya'nın her inançtan her kişi için esin ve tevekkül kaynağı olarak erişilebilir kalması çağrısının arkasında Yunan Ortodoks Kilisesi ile birlikte kararlılıkla duruyoruz." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'tan Pence'e tokat gibi bir cevap geldi. Kılıç, "Ayasofya Camii ziyaret etmek isteyen her inançtan insanlara açık olacak. Tarihi mozaikler, son 500 yıldan beri olduğu gibi korunacak. @Elpidophoros Yunanistan'daki Osmanlı Müslüman mirası hakkında da aynı şeyi söyler misiniz?" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi Diğer
Ayasofya'nın yeniden cami statüsüne getirilmesi Hıristiyan alemini rahatsız etti.
Ayasofya'nın yeniden cami statüsüne getirilmesi Hıristiyan alemini rahatsız etti.

Hıristiyan aleminin en kutsal mekanlarından olan Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi ve Müslümanların ibadetine açılması konusunda Fener Rum Patrikhanesi Amerika Başpiskoposu Elpidophoros, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüştü. Bakırköy doğumlu Türkiye vatandaşı Elpidophoros Lambriniadis'in ABD yönetiminin dinsel meselelerle özel olarak ilgilenen yetkilisi Pence ile planlanan görüşmesine, Yunan devlet ajansı ANA'ya göre, Trump da kısa süreliğine katıldı.

Erdoğan’dan Ayasofya Camii’nde Kur’an tilaveti
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Erdoğan’dan Ayasofya Camii’nde Kur’an tilaveti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde kılınan ilk Cuma namazında Aşr-ı Şerif okudu.

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  • Elpidophoros'un, Trump ile Pence'e, 'Fener Rum Patrikhanesi ve Yunan Ortodoks cemaatinin Ayasofya'ya el konularak camiye dönüştürülmesiyle ilgili endişelerini' anlattığı öğrenildi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hutbeyi neden kılıçla verdi?
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hutbeyi neden kılıçla verdi?
Türkiye bugün tarihi bir güne şahitlik etti. 86 yıl önce müzeye dönüştürülen Ayasofya, cami olarak yeniden ibadete açıldı. Sabah saatlerinden itibaren mahşeri kalabalığın olduğu Ayasofya'da hafızlardan silinmeyecek anlar yaşandı. Bunlardan biri Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbe vermek için minbere elinde kılıçla çıkması ve elinde kılıçla hutbe vermesiydi. Peki hutbe neden kılıçla verildi? Osmanlı döneminin Fetih geleneğinde fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılırdı. Minberin giriş kısmına da kılıç konulurdu.


Pence'e cevap gecikmedi

Görüşmenin ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise şu tweeti attı: "Başpiskopos Elpidophoros'a da söylediğim gibi Ayasofya'nın her inançtan her kişi için esin ve tevekkül kaynağı olarak erişilebilir kalması çağrısının arkasında Yunan Ortodoks Kilisesi ile birlikte kararlılıkla duruyoruz." Pence'in paylaşımına Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'tan tokat gibi bir cevap geldi. Kılıç, "Ayasofya Camii ziyaret etmek isteyen her inançtan insanlara açık olacak. Tarihi mozaikler, son 500 yıldan beri olduğu gibi korunacak. @Elpidophoros Yunanistan'daki Osmanlı Müslüman mirası hakkında da aynı şeyi söyler misiniz?" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da kılınan namaz sonrası ilk açıklama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da kılınan namaz sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'nde kılınan ilk Cuma namazının ardından Fatih Sultan Mehmet Hanın türbesini ziyaret etti. Erdoğan burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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