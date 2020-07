ABD Başkan Yardımcısı Pence'e, Türk büyükelçiden tokat gibi Ayasofya cevabı: Yunanistan'daki Müslüman mirası hakkında bilginiz var mı?

Hıristiyan aleminin en kutsal mekanlarından olan Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi ve Müslümanların ibadetine açılması konusunda Fener Rum Patrikhanesi Amerika Başpiskoposu Elpidophoros, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüştü. Bakırköy doğumlu Türkiye vatandaşı Elpidophoros Lambriniadis'in ABD yönetiminin dinsel meselelerle özel olarak ilgilenen yetkilisi Pence ile planlanan görüşmesine, Yunan devlet ajansı ANA'ya göre, Trump da kısa süreliğine katıldı.

HAYAT Ayasofya'da dikkat çeken an: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hutbeye elinde kılıçla çıktı

DÜNYA Alman basınında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi: Erdoğan’ın gençlik hayali gerçek oldu

Elpidophoros'un, Trump ile Pence'e, 'Fener Rum Patrikhanesi ve Yunan Ortodoks cemaatinin Ayasofya'ya el konularak camiye dönüştürülmesiyle ilgili endişelerini' anlattığı öğrenildi.

OYNAT 00:50 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hutbeyi neden kılıçla verdi? Türkiye bugün tarihi bir güne şahitlik etti. 86 yıl önce müzeye dönüştürülen Ayasofya, cami olarak yeniden ibadete açıldı. Sabah saatlerinden itibaren mahşeri kalabalığın olduğu Ayasofya'da hafızlardan silinmeyecek anlar yaşandı. Bunlardan biri Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbe vermek için minbere elinde kılıçla çıkması ve elinde kılıçla hutbe vermesiydi. Peki hutbe neden kılıçla verildi? Osmanlı döneminin Fetih geleneğinde fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılırdı. Minberin giriş kısmına da kılıç konulurdu.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Pence'e cevap gecikmedi

Görüşmenin ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise şu tweeti attı: "Başpiskopos Elpidophoros'a da söylediğim gibi Ayasofya'nın her inançtan her kişi için esin ve tevekkül kaynağı olarak erişilebilir kalması çağrısının arkasında Yunan Ortodoks Kilisesi ile birlikte kararlılıkla duruyoruz." Pence'in paylaşımına Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'tan tokat gibi bir cevap geldi. Kılıç, "Ayasofya Camii ziyaret etmek isteyen her inançtan insanlara açık olacak. Tarihi mozaikler, son 500 yıldan beri olduğu gibi korunacak. @Elpidophoros Yunanistan'daki Osmanlı Müslüman mirası hakkında da aynı şeyi söyler misiniz?" şeklinde konuştu.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da kılınan namaz sonrası ilk açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'nde kılınan ilk Cuma namazının ardından Fatih Sultan Mehmet Hanın türbesini ziyaret etti. Erdoğan burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder