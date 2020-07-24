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Hayat Ayasofyada dikkat çeken an Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hutbeye elinde kılıçla çıktı
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Ayasofya'da dikkat çeken an: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hutbeye elinde kılıçla çıktı

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk hutbe kılıç geleneğiyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından irad edildi. Erbaş, "Ayasofya: Fethin nişanesi, Fatih'in emaneti" başlıklı hutbesini okumak için minbere kılıçla çıktı.

Haber Merkezi DHA Yeni Şafak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma hutbesini irad etti. Erbaş, hutbeye elinde kılıçla çıktı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma hutbesini irad etti. Erbaş, hutbeye elinde kılıçla çıktı.

Heyecanla beklenen gün geldi. Danıştay’ın kararı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 86 yıl sonra ‘cami’ statüsüne kavuşan Ayasofya, bugün kılınan Cuma Namazı ile ibadete açıldı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifin ibadete açılış programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ilk cuma selası ve ezan okundu. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı ilk Cuma namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbe için minbere fethin sembolü kılıçla çıktı
OYNAT 01:13
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbe için minbere fethin sembolü kılıçla çıktı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da ilk namaz öncesi hutbeye fethin sembolü olan kılıç ile çıktı.

Osmanlı döneminin Fetih geleneğinde fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılırdı. Minberin giriş kısmına da kılıç konulurdu.
  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra cuma hutbesini irat ederken elindeki kılıç ise dikkat etti.

Hutbede Kılıç Geleneği

Osmanlıdan kalan bu geleneğe göre eski cami imam hatipleri, cuma ve bayram hutbeleri için minbere kılıçla çıkıyor. Geleneğin ardındaki hikaye ve mesaj şu şekilde:

"Osmanlı padişahlarının kılıç kuşandığı Eski Camii’de cuma hutbeleri kılıçla veriliyor.Türk tarihinde kılıç kuşanmanın ayrı bir önemi vardır. Merasimler düzenlenir, o an bir bakıma ölümsüzleştirilir. Tarihteki Türk devletlerinde ve Osmanlı İmparatorluğunda bu anın anlamı daha da bir özeldir. Padişahların kılıç kuşanma merasimleri, onların yönetimi devraldıkları, hükümdarlıklarını ilan ettikleri anlamına geliyor.

  • Osmanlı imparatorluğunda devlette hükümranlığın alameti olarak görülen kılıç kuşanma merasimlerinin yapıldığı mekanlar zaman zaman camiler olmuştur. O camilerden biri de, Osmanlı'ya başkentlik yapmış olan Edirne’deki Eski Camii'dir. Kılıç geleneği, kuşanma anlamında olmasa da asırlardır sembolik olarak yaşatılıyor bu camide. Cuma günleri ve bayram namazlarında hutbeye kılıçla çıkılıyor. Eski Camide hutbede kılıç taşımanın tabi ki taşıdığı bir mesaj var. Hatta o mesajda kılıcı hangi elle tutacağının dahi özel anlamı söz konusu. Sağ ele alınan Kılıç, “kullanma" niyetini ortaya koyuyor ve düşmanı korkutmayı amaçlıyor. Hutbelerde kılıç sol ele alınıyor. Bu da, dosta güven verme amacını taşıyor"

Cuma hutbesi: Ayasofya fethin nişanesi, Fatih'in emaneti
HAYAT
Cuma hutbesi: Ayasofya fethin nişanesi, Fatih'in emaneti

Herkes ücretsiz ziyaret edebilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılan protokolle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin korunmasına yönelik ana ilkeler saptandı ve kurumlar arası iş bölümü belirlendi.

Camideki din hizmetleri, Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülecek. Restorasyon, konservasyon ve koruma faaliyetlerini ise Kültür ve Turizm Bakanlığı yerine getirecek. Camiyi yerli ve yabancı turistler ücretsiz ziyaret edebilecek.

Tarihi gün: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı
GÜNDEM
Tarihi gün: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı

3 imam ve 5 müezzin görevlendirildi

Diyanet İşleri Başkanlığınca Ayasofya-i Kebir Camii'nde 3 imam ve 5 müezzin görevlendirildi.

Zemini halı ile kaplanan camide namaz esnasında perdeleme sistemiyle resim, tasvir ve mozaikler kapanacak, namazdan sonra tekrar açılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim tilaveti
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim tilaveti

Erdoğan’dan Ayasofya Camii’nde Kur’an tilaveti
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Erdoğan’dan Ayasofya Camii’nde Kur’an tilaveti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde kılınan ilk Cuma namazında Aşr-ı Şerif okudu.

Ayasofya-i Kebir Camii'nde secde ayeti sonrası tilavet secdesi yapıldı
OYNAT 01:00
Ayasofya-i Kebir Camii'nde secde ayeti sonrası tilavet secdesi yapıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'ne girişinde okunan secde ayeti sonrası tilavet secdesi yapıldı.

Ayasofya'da namaz kılma alanlarının tamamı doldu
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Ayasofya'da namaz kılma alanlarının tamamı doldu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, son dakika açıklaması yaparak Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarının tamamının dolduğunu duyurdu.


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