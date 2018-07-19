Dışişleri'nden ABD'ye 'oyalamayın' mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'li heyet ile yapılan görüşmeye dair açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hami Aksoy, haftalık bilgilendirme toplantısında bakanlığın etki alanındaki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aksoy, ABD'den gelen heyetle yapılan görüşmelere dair bilgi vererek, "Biz ABD ile güvene dayalı ilişkiler tesis etmek istiyoruz. Türkiye ile ABD arasında yapılan toplantıda, FETÖ konusunda ABD'nin artık oyalamaması gerektiğinin altını çizdik" dedi.

"İdlib'te aynı olayların yaşanmasını istemiyoruz"

"Doğu Guta'da, kuzey Humus'ta ve şimdi de Suriye'nin güneybatısında yaşanan senaryonun İdlib'de tekrar etmesini asla istemiyoruz" diyen Aksoy'un açıklamalarının satır başları şöyle:

- Rejimin (Suriye'nin güneyinde) gerginliği azaltma bölgesini hedef alan saldırılarını şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz.

PYD'nin çekildiği teyid edildi

- Münbiç yol haritasının planlama ve uygulama safhası devam ediyor. Münbiç'te devriye güzergahında PYD'nin çekildiği teyit edildi.

"Rahip Brunson davasında ortada hukuki bir süreç var ve devam ediyor"

- (Trump'ın Türkiye ziyaretine ilişkin) "Baştan itibaren bu konuda çalışmalar var ancak henüz kesinleşmiş bir tarih yok"

- Soçi toplantısının 30-31 Temmuz'da yapılması öngörülüyor.

- F-35 konusunda bir sıkıntı yok. Pilotlarımız şuanda eğitim alıyorlar.

"Farklı ülkelerden 100'ün üzerinde FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdik"

- Farklı ülkelerden 100'den fazla FETÖ'cüyü Türkiyeye getirdik.

-Avusturya boyundan büyük işlere kalktı. Avusturya popülist akımlara kapılmamalı.

- Irkçılık ve yabancı düşmanlığının Avrupa'da artış göstermesinden kaygı duyuyoruz. NSU davası bizim beklentilerimizi hiçbir şekilde karşılamadı. Takipçisi olmaya devam edeceğiz.