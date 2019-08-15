Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile güvenli bölge mutabakatı konusunda yapılan çalışmalar ve yaşanan son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Mutabakatın detaylandırılması gereken konular var" diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"ABD ile varılan mutabakatta henüz daha detaylandırılması gereken birçok konu var. İHA'larımız bölgede uçuşlarına başladı. Burada amaç bir güvenli bölgie oluşturulması. Amaç YPG ve PKK'lıların çıkarılması.

Başkan Trump'ın 20 mil sözü var

Biz, daha önceki gibi bir oyalamayı kabul etmeyeceğiz. ABD'nin oyalama taktikleri geçerli olmayacak.

Trump'ın 20 mil sözü var, YPG'nin çıkarılması gerekiyor. Kaldı ki bizim bu görüşmelerimiz devam ederken dahi ABD'nin YPG'ye silah yardımı sürüyor.

Biz mümkün olduğunca karşılıklı diyalogla ilerlemek istiyoruz. Ancak görüşmelerde istenilen noktaya varılmazsa, Türkiye'nin kendi adımını atacağını Sayın Cumhurbaşkanımız da daha önce defalarca söyledi."

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