Suriye'deki TSK gözlem noktası çevreleniyor: Bağlantı kopabilir

TSK'nın Suriye'nin en derininde bulunan Morek Üs Bölgesi'nin etrafında Türkiye'yi yakından ilgilendiren gelişmeler oluyor.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör bölgesine yapacağı operasyon öncesi çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda ABD ile müşterek harekat merkezinin kurulacağı Şanlıurfa'da adımlar atılırken, Fırat'ın batısından da sıcak haberler geliyor.

Son dönemlerde saldırılarını artıran ve özellikle geçtiğimiz haftadan bu yana ilerleyişi hız kazanan Esed güçleri, Türkiye'nin gözlem noktasının bulunduğu Morek'in çevresinde hareketlenmeye başladı.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Morek'teki gözlem noktamızın kuşatılma ve 'kara' bağlantısının kopma ihtimaline dair Yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulundu.

Rejim M5 otobanına ulaşacak

Morek Askeri Gözlem Noktamızın kuzeyindeki Han Şeyhun'a rejim güçlerinin oldukça yaklaştığına dikkati çeken Ağar, "Han Şeyhun düşerse rejim M5 otobanına ulaşacak ve Morek gözlem noktası ile kuzey arasındaki bağlantı yolunu kontrol altına alacak. Ayrıca Lattamine, Latmin, Kefr Zeyte ve Morek gibi beldelerde kalan siviller rejim ve Şii/Nusayri milis insafına kalacak" ifadesini kullandı.

Üç aylık çatışmalarda kayda değer bir ilerleyiş kaydedemeyen rejim ve ittifak bileşenlerinin, arefe gününden beri ciddi bir ilerleyiş kaydettiğini anlatan Ağar, şunları söyledi:

"Muhalif gruplar İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun beldesine yaklaşan rejim güçlerini püskürtmek üzere bölgeye çok sayıda savaşçı gönderdi. Suriye Sivil Savunma Örgütü, bir günlük çatışmalarda rejim ve Rusya'nın Idlib'in güneyine 110 hava saldırısıyla 1428 varil bombası attığını bildiriyor. Nisan sonundan beri süren çatışmalar nedeniyle 750 bin sivilin bölgeden göç ettiğini ifade ediliyor.

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Han Şeyhun’da sanıldığı gibi HTŞ yok. HTŞ, Morek civarında var. Han Şeyhun’u Ceysül izze'nin kontrolünde.

DHA Fırat'ın batısında yeni gelişmeler yaşanırken, Fırat'ın doğusu için de Türkiye ve ABD'li yetkililer ortak çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Şanlıurfa'da kurulan Müşterek Harekat Merkezi için ABD'li heyetler kente geldi.

9. Gözlem Noktamız için alarm durumu

İdlib-Hama ekseninde 3 aylık çatışma döneminde kayda değer bir ilerleme kaydedemeyen Rejim ve Şii/Nusayri bileşenler Arife gününden itibaren yüzlerce hava akını ve binlerce varil bombası eşliğinde kuzeybatı Hama’da Han Şeyhun’a doğru ciddi mesafe kat etti.

Türkiye'nin Suriye'deki gözlem noktaları. Türkiye-Suriye sınırında en uzak gözlem noktası, yaklaşık 88 kilometre içerde bulunan Hama kırsalındaki Tel es Savvan'da (Morik) kurulan 9 nolu nokta.

Bu kuşatma tamamlanır ve Esed güçleri Han Şeyhun’a girerse M-5 otoyolunu ele geçirirler. Bu gerçekleşirse, Han Şeyhun güneyinde yer alan TSK’nın Morek’teki 9. Gözlem noktası rejim kuşatması altında kalacak.

Rusların olaya nasıl baktığı bakacağı son derece önemli. O da ABD İle ilişkilerimizin seyrine bakarak kendi oyununu oynayacak. Bu oyunun oynanacağı yerlerin başında da İdlib alacak. Tabii bir de İran ve sahaya sürdüğü Şii milisler meselesi var."

GÜNDEM Barış Koridoru hamlesi: Güvenli Bölge Türkiye için 'ara formül'