ABD İstanbul Başkonsolosu’nun eşi resmi araçla trafik kazası yaptı

SICAKLIKLAR 12 DERECE BİRDEN DÜŞECEKİkinci tahmininin gecikmeli olarak gerçekleşeceğini belirten Bozyurt, şöyle devam etti:İkinci tahminim ise birazcık sapmaya uğradı. Bir kaç gün gecikmeli olarak gerçekleşecek. 18 Aralıkta Balkanlar üzerinden girmesi beklenen bir sistem var. Eğer yine bir blokaj olmazsa, engel çıkmazsa 18 Aralıktan itibaren kuzey ve batı bölgelerden yurdumuza giriş yapacak. 18-19 Aralık tarihlerinde hava sıcaklıkları 10 ila 12 derece azalacak.Yurdun iç, doğu ve kuzey kesimlerinde yer yer kar yağışları bekliyoruz. Bir başka demecimde de 20 Aralıktan sonra ciddi kar yağışları beklediğimi söylemiştim. Doğada bazı sapmalar meydana gelebilir, bu gayet doğaldır. Bu tahminlerin yanlış çıktığı anlamına gelmez.