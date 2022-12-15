ABD İstanbul Başkonsolosu’nun eşi resmi araçla trafik kazası yaptı

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saat 05.00 sıralarında Şişli’de meydana geldi.
ABD İstanbul Başkonsolosu Julia A. Eadeh’in kocası Mounir Elkhamri resmi plakalı otomobille seyir halindeyken önündeki 34 EYC 875 plakalı araca arkadan çaptı.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise Elkhamri’ye alkolmetre üfletti. 240 promil alkollü çıkan Elkhamri, resmi aracı bırakarak olay yerinden ayrıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
GÜNDEM
İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi: Yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde
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Sibiryadan gelen soğuk hava dalgası Türkiyeyi etkisi altına alacak. Sıcaklıkların 12 derece birden düşeceği belirtilirken İstanbul için de tarih verildi. 20 Aralıktan sonra kar yağışları bekleniyor. Peki İlk kar İstanbula ne zaman düşecek?
Sibiryadan gelen soğuk hava dalgası, Avrupa ve Türkiyeyi etkisi altına almaya başladı. 18 Aralıkta Balkanlar üzerinden girmesi beklenen soğuk hava dalgasının kuzey ve batı bölgeleri etkisi altına alacağı ifade edildi. Sıcaklıkların 12 derece birden düşemesi beklenirken uzmanlar, Soğul hava kütlesi 4-5 gün etkili olacak. Özellikle karasal iklimin hüküm sürdüğü yerlerde kar yağışı olacak, İstanbulun yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili olabilir değerlendirmesinde bulundu.
Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, Batı Karadenizin iç kesimleri, İç Anadolu, Artvin dışında Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolunun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Bilecik, Sinop, Muğla, Aydının iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Marmaranın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadenizin iç kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkarinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Akdeniz bölge geneli, Samsun, Çorum, Amasya, Tunceli, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Karaman, Konyanın kuzey ve batısı ile Ankaranın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor..
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Akdeniz bölge geneli, Samsun, Çorum, Amasya, Tunceli, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Karaman, Konyanın kuzey ve batısı ile Ankaranın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 kmsaat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBULA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?Afyon Kocatepe Üniversitesinden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bozyurt, şunları söyledi:2022-2023 kışını hep gözümüzde büyüttük, ben de dahil. İşte çok şiddetli kış olacak, çok kar yağışı olacak. Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde aralık ayında kıştan eser yok. Hatta hava sıcaklıkları aksine daha çok arttı.
Tabi bu 2022-2023 kışının hafif geçeceği anlamına gelmiyor. Ben daha önceki tahminlerinde iki tarih belirtmiştim. Bir kasım sonuydu 28-29 Kasım, bir diğeri de 10-15 aralıktı. 28-29 Kasım tahminlerim tutmuştu, Türkiyenin pek çok bölgesinde ilk kar yağışları gerçekleşmişti.
SICAKLIKLAR 12 DERECE BİRDEN DÜŞECEKİkinci tahmininin gecikmeli olarak gerçekleşeceğini belirten Bozyurt, şöyle devam etti:İkinci tahminim ise birazcık sapmaya uğradı. Bir kaç gün gecikmeli olarak gerçekleşecek. 18 Aralıkta Balkanlar üzerinden girmesi beklenen bir sistem var. Eğer yine bir blokaj olmazsa, engel çıkmazsa 18 Aralıktan itibaren kuzey ve batı bölgelerden yurdumuza giriş yapacak. 18-19 Aralık tarihlerinde hava sıcaklıkları 10 ila 12 derece azalacak.Yurdun iç, doğu ve kuzey kesimlerinde yer yer kar yağışları bekliyoruz. Bir başka demecimde de 20 Aralıktan sonra ciddi kar yağışları beklediğimi söylemiştim. Doğada bazı sapmalar meydana gelebilir, bu gayet doğaldır. Bu tahminlerin yanlış çıktığı anlamına gelmez.
İSTANBULA İLK KAR 18 ARALIKTAN SONRA DÜŞEBİLİRArtık kuraklık bitiyor diyen iklim uzmanı Bozyurt, Arkadan devamlı yağışlar geliyor. Hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle bu yağmurlara ilaveten 18-19 Aralıktan itibaren yağmurların yanına kar yağışları da ekleniyor. 18 Aralıkta gelecek hava kütlesi 4-5 gün etkili olacak. Özellikle karasal iklimin hüküm sürdüğü yerlerde kar yağışı olacak, İstanbulun yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili olabilir değerlendirmesinde bulundu.
ASIL KAR YAĞIŞI 20 OCAKTAN SONRAAsıl soğukların geleceği tarihin altını çizen Bozyurt, tahminlerini şöyle noktaladı:Daha sonra bu yağışlar yurdu terk edecek ama yılbaşından sonra ciddi anlamda bir soğuk sistem bekliyoruz. Asıl 2022-2023 kışı imzasını nerede atacak derseniz ocak ayının ortasında, yani 20 Ocak ile 10 Şubat arasındaki dönemde ciddi anlamda soğuma ve kar yağışı göreceğiz.Bu kar yağışları hem kıyı kesimler hem de iç kesimlerde etkili olacak. Özellikle İstanbul ve çevresinde ciddi kar yağışları olabilir. Tabi bunlar birer tahmin, değişimler yaşanabilir. Öngörülerimiz bazen tutmayabilir.
Sibirya soğukları geliyor: İstanbul için tarih verildi
Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alacak. Sıcaklıkların 12 derece birden düşeceği belirtilirken İstanbul için de tarih verildi. 20 Aralık'tan sonra kar yağışları bekleniyor. Peki İlk kar İstanbul'a ne zaman düşecek?