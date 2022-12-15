Gündem İstanbul Havalimanında ele geçirildi Yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde
İSTANBUL

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi: Yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda, kürk yapımında kullanılmak üzere avlanmış samurlara ait bin 200 post ele geçirdi.

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Haber Merkezi AA
İstanbul Havalimanında ele geçirildi: Yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde
Ele geçirilen postlar sergilendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Moskova-İstanbul seferini yapan uçakla İstanbul'a gelen yabancı uyruklu 3 kişi şüpheli bulundu.

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Dış Hatlar Terminali'nden ülkeye giriş yapmak üzereyken durdurulan şahıslar, valizlerinde yapılan taramada şüpheli yoğunluk tespit edilince muayene peronlarına alındı.

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Detaylı aranmak üzere açılan valizlerden çıkan çok sayıda hayvan postunun samurlara ait olduğu belirlendi.

Ele geçirilen samur postların bin 200 adet ve 1 milyon 450 bin lira değerinde olduğu saptandı.

Postlara el konulurken olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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