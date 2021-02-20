Gaziantep'te ele geçirildi: Piton yılanı derisinin üzerinde İbranice yazılar ve şeytan figürleri var

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda M.K. ve M.E'nin elinde bazı tarihi eserlerin olduğu ve bunları satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şehitkamil ilçesi Bilek Mahallesi'nde bir bağ evine operasyon düzenleyen ekipler M.K. ve M.E'yi müşteri beklerken suç üstü yakaladı.

AA İbranice yazılar ve şeytan figürlerinin yer aldığı yılan derisi.

Adreste arama yapan ekipler, Orta Çağ'a ait olduğu değerlendirilen üzerinde şeytan figürleri olan İbranice yazılı 340 santimetre uzunluğunda piton yılanı derisi ele geçirildi.

AA Yılan derisini satmaya çalışan iki şüpheli suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar jandarmaya götürüldü.

GÜNDEM Değeri 1,3 milyon dolar: Satmaya çalışırken yakalandılar

GÜNDEM Bir milyon dolara satılacaktı: Ceylan derisine İbranice el yazısıyla işlenmiş İncil ele geçirildi