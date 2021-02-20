Gündem Gaziantepte ele geçirildi Piton yılanı derisinin üzerinde İbranice yazılar ve şeytan figürleri var
GAZİANTEP

Gaziantep'te ele geçirildi: Piton yılanı derisinin üzerinde İbranice yazılar ve şeytan figürleri var

Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen ve üzerinde İbranice yazılar ve şeytan figürlerinin yer aldığı yılan derisini satmaya çalışan iki şüpheli suçüstü yakalandı.

Haber Merkezi AA
Üzerinde İbranice yazılı 340 santimetre uzunluğunda piton yılanı derisi ele geçirildi.
Üzerinde İbranice yazılı 340 santimetre uzunluğunda piton yılanı derisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda M.K. ve M.E'nin elinde bazı tarihi eserlerin olduğu ve bunları satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şehitkamil ilçesi Bilek Mahallesi'nde bir bağ evine operasyon düzenleyen ekipler M.K. ve M.E'yi müşteri beklerken suç üstü yakaladı.

AA
İbranice yazılar ve şeytan figürlerinin yer aldığı yılan derisi.

Adreste arama yapan ekipler, Orta Çağ'a ait olduğu değerlendirilen üzerinde şeytan figürleri olan İbranice yazılı 340 santimetre uzunluğunda piton yılanı derisi ele geçirildi.

AA
Yılan derisini satmaya çalışan iki şüpheli suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar jandarmaya götürüldü.

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