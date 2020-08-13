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Gündem Diyarbakırda ele geçirildi 11 milyon liraya satacakken suçüstü yakalandılar
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Diyarbakır'da ele geçirildi: 11 milyon liraya satacakken suçüstü yakalandılar

Tarihi eser kaçakçılarına jandarma dur dedi. Diyarbakır'da İbranice yazılı el yazması parşömen kağıtları 1,5 milyon dolara satmaya çalışan kişilerle, kağıtları almaya çalışan şüpheliler, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan beş kişiyle birlikte 13 parça İbranice el yazması parşömen kağıt ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
İbranice el yazmaları, yetkililere teslim edildi.
İbranice el yazmaları, yetkililere teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalarla merkez Bağlar ilçesinde oturan bazı kişilerin ellerinde bulundurdukları İbranice yazılı el yazması parşömen kağıtları 1.5 milyon dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaşıldı.

Bursa'da 2,5 milyon dolar değerindeki tarihi 'Tevrat' ele geçirildi
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Bursa'da 2,5 milyon dolar değerindeki tarihi 'Tevrat' ele geçirildi
  • Ekipler, kimliklerini belirleyip takibe aldıkları şüphelileri, Bağcılar Mahallesi Lice Afet Küme Evleri mevkiinde tarihi eserler için pazarlık yapan 5 kişi, suçüstü yakaladı.

Bursa'da 1000 yıllık iki İncil ele geçirildi: Papirüs üzerine Süryanice el yazısı ile yazılmış
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Ayakkabı kutusundan 500 yıllık tarihi el yazması İncil çıktı

Tarihi eserler yetkililere teslim edildi

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 13 parça İbranice el yazması parşömen kağıt ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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