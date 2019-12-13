Gündem Bursada 1000 yıllık iki İncil ele geçirildi Papirüs üzerine Süryanice el yazısı ile yazılmış
BURSA

Bursa'da 1000 yıllık iki İncil ele geçirildi: Papirüs üzerine Süryanice el yazısı ile yazılmış

Bursa'da düzenlenen operasyonda, 1000 yıllık olduğu değerlendirilen papirüs üzerine Süryanice el yazısı olarak yazılmış iki adet İncil ele geçirdi.

Haber Merkezi AA
Bin yıllık İncil’i satarken yakalandılar
Bin yıllık İncil’i satarken yakalandılar

Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.A. ve E.K'nin ellerindeki tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak için müşteri aradıklarını belirledi.

BİN YILLIK İKİ ADET İNCİL ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelileri takibe alan ekipler, onları ve bağlantılı oldukları H.Ş. ve A.Ö'yü İnegöl ilçesinde gözaltına aldı.

  • Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda, 1000 yıllık olduğu değerlendirilen, papirüs üzerine Süryanice el yazısı olarak yazılmış iki adet İncil ele geçirdi.

Gözaltına alınan dört kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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