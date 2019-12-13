Bursa'da 1000 yıllık iki İncil ele geçirildi: Papirüs üzerine Süryanice el yazısı ile yazılmış Bursa'da düzenlenen operasyonda, 1000 yıllık olduğu değerlendirilen papirüs üzerine Süryanice el yazısı olarak yazılmış iki adet İncil ele geçirdi.

Haber Merkezi 13 Aralık 2019, 14:01 Son Güncelleme: 13 Aralık 2019, 14:05 AA