Gündem Bursada 2,5 milyon dolar değerindeki tarihi Tevrat ele geçirildi
BURSA

Bursa'da 2,5 milyon dolar değerindeki tarihi 'Tevrat' ele geçirildi

Bursa’da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Bursa'da ele geçirilen Tevrat
Bursa'da ele geçirilen Tevrat

Bursa'da İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Buro Amirliği (KOM) ekipleri, F.N. isimli bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisini aldı.

CEYLAN DERİSİ ÜZERİNE YAZILMIŞ

İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesinde oturan şüpheli ile iletişime geçen ekipler, ceylan derisi üzerine İbranice yazılı Tevrat’ı satın almak istediklerini belirtip, müşteri olarak F.N.'nin evine geldi. Kaç yılına ait olduğunu henüz bilinmeyen ve yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen Tevrat için ilk başta pazarlık yapan ekipler, F.N.'yi suçüstü yaparak gözaltına aldı.

DHA
Bursa'da ele geçirilen Tevrat

F.N.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Tevrat ise incelenmek üzere sabah saatlerinde Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderilecek.

AA
Bursa'da ele geçirilen Tevrat

AA
Bursa'da ele geçirilen Tevrat

AA
Bursa'da ele geçirilen Tevrat

AA
Bursa'da ele geçirilen Tevrat

AA
Bursa'da ele geçirilen Tevrat

AA
Bursa'da ele geçirilen Tevrat
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