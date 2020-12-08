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Gündem Değeri 1,3 milyon dolar Satmaya çalışırken yakalandılar
BURSA

Değeri 1,3 milyon dolar: Satmaya çalışırken yakalandılar

Bursa'da jandarma, C.H. (30) ve G.A.'nın (30), M.Ö. 3'üncü veya 4'üncü yüzyıla ait olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine İbranice el yazımı (Ester kitabı) kitabı satacağı bilgisi üzerine, müşteri gibi davranarak iletişime geçti. Şüpheliler ile 1,3 milyon dolara anlaşan jandarma, verilen adrese gittiğinde kitabı ortaya çıkaran C.H. ve G.A.'yı gözaltına aldı. Kitap, muhafaza altına alındı.

Haber Merkezi DHA
ele geçirilen kitap muhafaza altına alındı.​
ele geçirilen kitap muhafaza altına alındı.​


Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Mustafakemalpaşa ilçesinde, C.H. ve G.A.'nın elinde tarihi eser niteliğinde bir kitap olduğu ve bu kitabı satacaklarına dair ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, müşteri gibi davranıp, şüphelilerle sosyal medya üzerinden iletişim kurdu ve ellerindeki tarihi eser niteliğindeki kitapla ilgilendiklerini belirtti.

İzmir'deki kaçakçılık operasyonunda 575 parça tarihi eser ele geçirildi
GÜNDEM
İzmir'deki kaçakçılık operasyonunda 575 parça tarihi eser ele geçirildi

Sosyal medyada pazarlık

Bir süre sosyal medyadan pazarlık yapan jandarma ekipleri ve tarihi eser kaçakçıları en son 1,3 milyon dolar karşılığında anlaştı. Ekipler, tarihi eseri almak için şüphelilerden adreslerini vermelerini istedi. C.H. ve G.A., ekiplere Mustafakemalpaşa'daki adreslerini verdi.
Adrese gelen jandarma, C.H. ve G.A.’ya bir süre müşteri gibi davranmaya devam etti.

4'üncü yüzyıla ait

Şüphelilerin tarihi eseri çıkardıkları sırada dışarıda bekleyen ekipler, baskın yaptı. Suçüstü yakalanan C.H. ve G.A. gözaltına alındı. Ele geçirilen ceylan derisi üzerine İbranice el yazımı (Ester kitabı) kitabın M.Ö. 3'üncü veya 4'üncü yüzyıla ait olduğu öğrenildi. Tarihi kitap, korumaya alındı. Karakola götürülen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Tarlada bulunan taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü: 100 bin liraya satmak isteyince yakalanmıştı
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Ortaköy ilçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan M.K. tarlada çalıştığı sırada ne olduğunu bilmediği taştan yapılı tekneyi, traktörle evine getirdi. M.K., taş tekneyi hayvanların su ihtiyacını karşılamak için evinin önüne yerleştirip, yalak olarak kullandı.
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Bir süre sonra taş teknenin, tarihi eser niteliği taşıdığını öğrendi. Yaptırdığı araştırmada teknenin 1200 yıllık taş vaftiz teknesi olduğunu anlayan M.K., tarihi eseri satmak için internet üzerinden bir siteye ilan verdi.
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eserin internet üzerinden 100 bin TL'ye satılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçip, operasyon düzenledi. Baskında M.K. yakalanarak gözaltına alındı.
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El konulan taş vaftiz teknesi ise belediye, müze ve jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden kepçe ile bir araca yüklenerek Çorum Müzesi görevlilerine teslim edildi.
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Çorum Müze Müdürlüğü yetkililerince koruma altına alınan taş vaftizin incelemesi tamamlandı. Tarihi eserin kireçtaşı kayadan imal edilen milattan sonra 9 ve 10'uncu yüzyıllarda yapıldığı, yaklaşık 60'a 70 santimetre boyutlarında kare şekilli, içi oyuk, ön dış yüzeyinde gençlik ve yaşam gücünü sembolize eden sarmaşık motifi olduğu tespit edildi. Hz. İsa'yı temsil eden yuvarlak haleli haç motifi bulunan taş vaftizin kiliselerde yeni doğmuş çocuklar ile evlilik törenlerinde evli çiftlerin kutsandığı vaftiz törenlerinde kullanıldığı belirlendi. Eserin ön yüzündeki motiflerin ise kırmızı aşı boyası ile boyandığı anlaşıldı.
Tarlada bulunan taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü: 100 bin liraya satmak isteyince yakalanmıştı
Çorum'da çiftçinin tarlasında bulup, hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için yalak olarak kullandığı ve 100 bin TL'ye satmaya çalıştığı sırada ele geçirilen taş vaftiz teknesinin incelenmesi tamamlandı. Tarihi eserin milattan sonra 9 ila 10'uncu yüzyılda yeni doğmuş çocuklar ile evlilik törenlerinde evli çiftlerin kutsandığı vaftiz törenlerinde kullanıldığı belirlendi.


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