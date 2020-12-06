İzmir'deki kaçakçılık operasyonunda 575 parça tarihi eser ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden tarihi eser satmaya çalışan şüphelinin Erzurum'dan kente geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
- İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir araca düzenlenen operasyonda Klasik, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 499 sikke, tablet, 30 obje, 4 haç, 4 heykel, 2 vazo, kandil, 8 madalyon, 3 ok ucu, mühür, 3 kolye ucu, 16 yüzük ve 3 bilezik olmak üzere 575 tarihi eser ele geçirildi.
Araçta bulunan E.A, M.F, H.Ö. ve S.K. gözaltına alındı, tarihi eserler müze müdürlüğüne teslim edildi.