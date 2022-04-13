ABD Kongre Üyesi Keating "İmamoğlu ile görüştük" diyerek açıkladı: Bu oynamamız gereken bir kart

ABD Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komitesi'nin iki alt komitesi 31 Mart 2022 tarihinde "Doğu Akdeniz'de Fırsatlar ve Sınamalar: ABD'nin Çıkarlarını ve Bölgesel İşbirliğini İncelemek" başlıklı bir oturum düzenledi.

MURAT ONGUN 'GÖRÜŞME TAMAMEN UYRDURMA' DEMİŞTİ

Oturuma başkanlık eden William R. Keating, 'Türkiye'nin yeniden Batı rotasına girmesinin kaçınılmaz olduğunu', bu doğrultuda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla da görüştüklerini söyledi. İBB Sözcüsü Murat Ongun sabah Keating ile İmamoğlu'nun görüşmesini 'tamamen uydurma' diyerek yalanlamıştı ancak Keating'in açıklamaları bunun aksini kanıtladı.

Murat Ongun'un tweeti.

KONUŞMASININ BÜYÜK KISMINI TÜRKİYE'YE AYIRDI

Beş dakikalık söz hakkının büyük kısmını Türkiye'ye ayıran Keating, Türkiye'nin ABD'yle ticaret mekanizmalarını işletmeye yöneldiğini ve ABD ile AB arasında bir anlaşmada dışarıda kalmaktan korkan bir ülke olduğunu söyledikten sonra şunları ekledi:

"DEĞİŞECEKLERİ GÜN GİBİ AÇIK, İSTANBUL'DA DEMOKRATİK ÇABALAR VAR"

"Rusya'yla kurdukları bağlantı mantıklı değil. Teknoloji konseyi, tedarik zinciri konuları, bu ekonomik meselelerde AB müttefiklerimizle daha yakın çalışacağımızı düşündüğümüzde Türkiye'nin değişmeyeceğini düşünmek hiç mantıklı değil. Değişecekler, gün gibi açık. Yerel olarak da İstanbul'da ve diğer bölgelerde demokratik çabalar var. Gidişat belirli bir doğrultuda ve gelecekte varacağı yer çok açık."

REKLAM

OYNAT 00:50 ABD Kongre Üyesi Bill Keating "İmamoğlu ile görüştük" diyerek açıkladı: Bu oynamamız gereken bir kart ABD Kongre Üyesi William R. Keating, Doğu Akdeniz üzerine düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin batı rotasına sokulması için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşüldüğünü söyledi. Keating, 'Bu oynamamız gereken bir kart' diyerek, 'Türkiye'nin değişmeyeceğini düşünmek hiç mantıklı değil. Değişecekler, gün gibi açık. Yerel olarak da İstanbul'da ve diğer bölgelerde demokratik çabalar var.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"İBB BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜK, ONLARI BUNUN İÇİNE ÇEKMEMİZ LAZIM"

Keating, sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul Belediye Başkanı'yla, başka insanlarla oturumlar için görüştük. Bence bu artık oynamamız gereken bir kart. Türkiye'nin bu noktaya gelmesi için bekleyemeyiz. Onları bunun içine çekmemiz lazım. Onların öz çıkarları için, onların egemen çıkarları için. Gerçek çıkarlarının nerede olduğunu fark etmeleri için ABD mutlaka harekete geçmelidir."