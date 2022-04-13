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Gündem ABD Kongre Üyesi Keating "İmamoğlu ile görüştük" diyerek açıkladı Bu oynamamız gereken bir kart
POLİTİKA

ABD Kongre Üyesi Keating "İmamoğlu ile görüştük" diyerek açıkladı: Bu oynamamız gereken bir kart

ABD Kongre Üyesi William R. Keating, Doğu Akdeniz üzerine düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin batı rotasına sokulması için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşüldüğünü söyledi. Keating, "Bu oynamamız gereken bir kart" diyerek, "Türkiye'nin değişmeyeceğini düşünmek hiç mantıklı değil. Değişecekler, gün gibi açık. Yerel olarak da İstanbul'da ve diğer bölgelerde demokratik çabalar var" ifadelerini kullandı. İBB Sözcüsü Murat Ongun Keating ile İmamoğlu'nun görüşmesini 'tamamen uydurma' diyerek yalanlamıştı.

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Haber Merkezi Diğer
ABD Kongre Üyesi Keating İmamoğlu ile görüştük diyerek açıkladı: Bu oynamamız gereken bir kart
William R. Keating

ABD Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komitesi'nin iki alt komitesi 31 Mart 2022 tarihinde "Doğu Akdeniz'de Fırsatlar ve Sınamalar: ABD'nin Çıkarlarını ve Bölgesel İşbirliğini İncelemek" başlıklı bir oturum düzenledi.

MURAT ONGUN 'GÖRÜŞME TAMAMEN UYRDURMA' DEMİŞTİ

Oturuma başkanlık eden William R. Keating, 'Türkiye'nin yeniden Batı rotasına girmesinin kaçınılmaz olduğunu', bu doğrultuda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla da görüştüklerini söyledi. İBB Sözcüsü Murat Ongun sabah Keating ile İmamoğlu'nun görüşmesini 'tamamen uydurma' diyerek yalanlamıştı ancak Keating'in açıklamaları bunun aksini kanıtladı.

Murat Ongun'un tweeti.
Murat Ongun'un tweeti.

KONUŞMASININ BÜYÜK KISMINI TÜRKİYE'YE AYIRDI

  • Beş dakikalık söz hakkının büyük kısmını Türkiye'ye ayıran Keating, Türkiye'nin ABD'yle ticaret mekanizmalarını işletmeye yöneldiğini ve ABD ile AB arasında bir anlaşmada dışarıda kalmaktan korkan bir ülke olduğunu söyledikten sonra şunları ekledi:

"DEĞİŞECEKLERİ GÜN GİBİ AÇIK, İSTANBUL'DA DEMOKRATİK ÇABALAR VAR"

"Rusya'yla kurdukları bağlantı mantıklı değil. Teknoloji konseyi, tedarik zinciri konuları, bu ekonomik meselelerde AB müttefiklerimizle daha yakın çalışacağımızı düşündüğümüzde Türkiye'nin değişmeyeceğini düşünmek hiç mantıklı değil. Değişecekler, gün gibi açık. Yerel olarak da İstanbul'da ve diğer bölgelerde demokratik çabalar var. Gidişat belirli bir doğrultuda ve gelecekte varacağı yer çok açık."

ABD Kongre Üyesi Bill Keating
OYNAT 00:50
ABD Kongre Üyesi Bill Keating "İmamoğlu ile görüştük" diyerek açıkladı: Bu oynamamız gereken bir kart
ABD Kongre Üyesi William R. Keating, Doğu Akdeniz üzerine düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin batı rotasına sokulması için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşüldüğünü söyledi. Keating, 'Bu oynamamız gereken bir kart' diyerek, 'Türkiye'nin değişmeyeceğini düşünmek hiç mantıklı değil. Değişecekler, gün gibi açık. Yerel olarak da İstanbul'da ve diğer bölgelerde demokratik çabalar var.' ifadelerini kullandı.

"İBB BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜK, ONLARI BUNUN İÇİNE ÇEKMEMİZ LAZIM"

Keating, sözlerine şöyle devam etti:

  • "İstanbul Belediye Başkanı'yla, başka insanlarla oturumlar için görüştük. Bence bu artık oynamamız gereken bir kart. Türkiye'nin bu noktaya gelmesi için bekleyemeyiz. Onları bunun içine çekmemiz lazım. Onların öz çıkarları için, onların egemen çıkarları için. Gerçek çıkarlarının nerede olduğunu fark etmeleri için ABD mutlaka harekete geçmelidir."

İBB Sözcüsü Ongun'dan kar esareti sırasındaki 'geceliği 50 bin liralık' yurt dışı tatiline yeni savunma: Uludağ'dan da ucuz
OYNAT 00:43
İBB Sözcüsü Ongun'dan kar esareti sırasındaki 'geceliği 50 bin liralık' yurt dışı tatiline yeni savunma: Uludağ'dan da ucuz
Geçtiğimiz aylarda, İstanbul'un kar yağışına teslim olduğu sırada yurt dışında tatilde olduğu ortaya çıkan İBB Sözcüsü Murat Ongun, katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Ongun, yurt dışında yaptığı ve 'geceliğinin en az 50 bin lira olduğu' belirtilen tatilin, Uludağ'daki tatillerden daha ucuz olduğunu savundu. İBB Sözcüsü, 'tatili neden iptal etmediği' konusundaki eleştirilere de 'Nereden bilebilirim İstanbul'a kar yağacağını.' diyerek yanıt verdi.

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