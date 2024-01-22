75 yıldır İsrail’in Filistin topraklarındaki işgaline tam gücüyle destek veren ABD yönetimleri, “İki devletli çözüm” bahanesiyle Filistin devletini tanımaya yanaşmıyor. 7 Ekim’den bu yana ise işgalci gücün saldırılarına da en üst düzeyde destek veren Washington’a Filistin’den tepki geldi. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD’nin sadece iki devletli çözümden söz etmesi değil Filistin’i devlet olarak tanıması gerektiğini söyledi.

İşgalci barışla ilgilenmiyor

Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğuna yönelik açıklamalarını değerlendiren Ebu Rudeyne, İsrail’in barış ve istikrarla ilgilenmediğini ve hala bağımsız bir Filistin devleti kurmadan barışın elde edilmeyeceğinin farkında olmadığına dikkati çekerek, “ABD’den de Filistin’i tanınması bekleniyor, iki devletli çözümden söz etmesi değil. Bu vakit, bunu yapmanın en uygun vaktidir” dedi.

Meşru haklarımızdan vazgeçmeyiz

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin kararları, BM Genel Kurul kararları ve uluslararası fikir birliği, Filistin’i BM’ye üye olmayan ülke statüsüne ve Filistin bayrağının tanınan ülkelerin bayrağının yanına eklediğini ifade eden Ebu Rudeyne, “Filistin halkı meşru haklarından, Kudüs ve mukaddesatından ve ne kadar sürecek olursa olsun bağımsız Filistin devletinin kurulmasından vazgeçmeyecek” değerlendirmesini yaptı.

İnkar kabul edilemez

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Filistin halkının kendi devletini kurma hakkının herkes tarafından tanınması gerektiğini belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Guterres, “İsrailliler ve Filistinliler için iki devletli çözümün kabul edilmemesi ve Filistin halkının devlet kurma hakkının inkâr edilmesi kabul edilemez. Filistin halkının kendi devletini kurma hakkı herkes tarafından tanınmalıdır” dedi.

Etnik temizlikte ısrarcılar

Öte yandan işgalci İsrail hükümetinden Filistin devletine karşı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Gazze Kasabı Netanyahu, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “Ürdün’ün batısındaki tüm bölgede İsrail’in tam güvenlik kontrolünden taviz vermeyeceğim ve bu bir Filistin devletine karşıdır.” ifadelerini kullandı. Yine Enerji Bakanı Eli Cohen Filistin devletinin kurulmasının ülkesi için “tehdit” oluşturacağını, Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar da X hesabından, “Filistin devletinin kurulmasına asla elimizi uzatmayacağız” diyerek, Filistinlilere yönelik etnik temizlik planını ortaya koydular. Amerikan NBC News televizyonunda yayınlanan haberde, ABD yönetiminin Netanyahu sonrası döneme hazırlandığı iddia edilmişti.

‘Suçlu’ ilan ettiler

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de toplanan binlerce İsrailli, Netanyahu aleyhinde protesto düzenleyerek hükümetinin görevden alınmasını talep etti. Netanyahu hükümetini protesto eden kalabalığın taşıdığı pankartlarda ve giydiği tişörtlerde Netanyahu’nun fotoğrafı yer alırken, fotoğrafın üzerindeki kırmızı renkte el ve “suçlu”, “sorumlu” yazıları dikkat çekti. Araçlarıyla protestonun yapıldığı caddeden geçen İsrailliler ise eyleme korna çalarak destek verdi. İsrail’in başkenti Tel Aviv’de toplanan binlerce hükümet aleyhine İsrailli, Netanyahu hükümetinin görevden alınmasını talep etti.











