Guterres: Filistin halkının devlet kurma hakkı herkes tarafından tanınmalıdır 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistin halkının kendi devletini kurma hakkının herkes tarafından tanınması gerektiğini belirtti.
Guterres, uluslararası toplumun Filistin'in bağımsızlığını desteklemesi çağrısında bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Guterres
, “İsrailliler ve Filistinliler için iki devletli çözümün kabul edilmemesi ve Filistin halkının devlet kurma hakkının inkâr edilmesi kabul edilemez. Filistin halkının kendi devletini kurma hakkı herkes tarafından tanınmalıdır”
dedi.
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14 saat önce