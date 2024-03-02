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ABD'den sivil katliam itirafı: Savunma bakanı 25 bin sivilin öldüğünü teyit etti

04:00 - 2/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:03 - 2/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Gazze’deki katliama sponsor olan ve maddi, askeri ve siyasi desteğini soykırımcı İsrail’den esirgemeyen ABD, 25 binden fazla Filistinli sivilin katledildiğini itiraf etti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Temsilciler Meclisi'ndeki oturumda, 25 binden fazla kadın ve çocuğun İsrail tarafından öldürüldüğünü kabul etti. Austin, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki bir oturumda Gazze'deki İsrail katliamlarıyla ilgili soruya yanıt verdi. Austin, ağırlıklı olarak hastanedeki tedavi süreci ve Ukrayna'ya askeri yardımla ilgili soruların sorulduğu oturumda, Gazze'deki kadın ve çocuk katliamıyla ilgili bir soruyu da yanıtladı. California'dan Demokrat vekil Ro Khanna'nın, "Sayın Bakan, 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından kaç kadın ve çocuk öldürülmüştür?" sorusuna Austin, "25 binden fazla" diye cevap verdi.

PENTAGON BAKANI YALANLADI

Khanna ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin İsrail'e silah göndermenin uluslararası hukuka aykırı olduğu yönündeki açıklamasını anımsatarak, ABD'nin 7 Ekim'den bu yana İsrail'e ne kadar güdümlü silah gönderdiğini sordu. İsrail'e gönderdikleri silah sayısını net olarak hatırlamadığını ifade eden Austin'e karşılık veren Khanna, ABD'nin son 5 ayda İsrail'e 21 binden fazla güdümlü silah gönderdiğini belirtti. Birkaç saat sonra Pentagon’dan Savunma Bakanı’nın açıklamalarına düzeltme geldi. Austin’in sivil ölümlerle ilgili açıklamasının yanlış anlaşıldığını belirten Pentagon sözcüsü Sabrina Singh, Austin'in Gazze Sağlık Bakanlığı'nın bir tahmininden alıntı yaptığını ve sadece kadın ve çocuklardan değil, öldürülen toplam Filistinliden bahsettiğini söyledi.




#ABD
#Soykırım
#İsrail
#Gazze
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