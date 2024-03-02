ABD'den sivil katliam itirafı: Savunma bakanı 25 bin sivilin öldüğünü teyit etti

Gazze’deki katliama sponsor olan ve maddi, askeri ve siyasi desteğini soykırımcı İsrail’den esirgemeyen ABD, 25 binden fazla Filistinli sivilin katledildiğini itiraf etti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Temsilciler Meclisi'ndeki oturumda, 25 binden fazla kadın ve çocuğun İsrail tarafından öldürüldüğünü kabul etti. Austin, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki bir oturumda Gazze'deki İsrail katliamlarıyla ilgili soruya yanıt verdi. Austin, ağırlıklı olarak hastanedeki tedavi süreci ve Ukrayna'ya askeri yardımla ilgili soruların sorulduğu oturumda, Gazze'deki kadın ve çocuk katliamıyla ilgili bir soruyu da yanıtladı. California'dan Demokrat vekil Ro Khanna'nın, "Sayın Bakan, 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından kaç kadın ve çocuk öldürülmüştür?" sorusuna Austin, "25 binden fazla" diye cevap verdi.