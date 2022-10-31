Esnaf kredisi başvurusu ve şartları

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Esnaf kredisine kimler başvurabilecek, şartları neler?

Buna göre, KOSGEB tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni bitiren, başvuru tarihinde 35 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara, KOSGEB tarafından onaylanan projelerini Bankaya sunmaları durumunda 300 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak. Değişiklik öncesinde, faizsiz kredi imkanı 30 yaşını tamamlamamış esnaf ve sanatkarlara 100 bin liraya kadar sağlanmıştı.

Esnafa bir yılda kaç defa faiz indirimi sağlanacak?

Öte yandan, kredi kullandırılacak esnaf ve sanatkarlara geriye dönük 1 yılda en fazla 3 defa faiz indirimli kredi imkanı sağlanacak ve toplamda geri ödemesi devam eden faiz indirimli kredi hesap sayısı üçü geçemeyecek. Daha önce bu sayı iki ile sınırlandırılmıştı Karar, 11 Ekim 2022'den tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

REKLAM

Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi tutarı ne kadar?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak için yüzde 7,5 faiz oranıyla kullandırılacak 100 milyar liralık dev kredi paketinin yürürlüğe girdiği açıkladı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Bakan Nebati, "Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkanı ve %7,5 faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girmiştir" ifadelerini kullandı.

Genç girişimci sıfır faizli kredi limiti ne kadar?

Nebati destek paketinde limitin artırıldığını da şu ifadelerle duyurdu: "Genç girişimcilerimiz için sıfır faizli kredi limiti 100 bin TL'den 300 bin TL'ye, yaş sınırı ise 30'dan 35'e çıkartılmıştır."

REKLAM

Esnaf kredi ve destek paketi başvuru detayları Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Kredilerin üst limiti yükseltilirken 60 ay vadeli ve 7,5'lik faiz oranı olan esnaf kredisi başvuru şartları gündemdeki yerini alırken detaylar yoğun bir şekilde aratılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü Kabine toplantısının ardından konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı: "Bir diğer müjdemiz Esnaf ve sanatkarlarımıza. Desteklerimizde kadınlarımıza ve gençlere ayrı yer veriyoruz. Kadın girişimci kredisinden 140 bin kadınımız yararlanarak 17 milyarın üzerinde kaynak kullanıldı. Şimdi de cumhuriyetimizin 100. yılına atıf başlattığımız yeni kredi Destek paketiyle esnaf ve sanatkarın huzurundayız.

REKLAM

Halkbank kredi üst limitleri ne kadar oldu?

Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle 7.5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık kredi kampanyası başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, işyeri edindirme ve taşıt kredisi limitini 1 milyondan 1.5 milyona yükseltiyoruz.

Genç girişimcilerin sıfır faizli Kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya, yaş sınırını 30'dan 35'e çıkarıyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnafa 6 aya kadar geri ödemesiz 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz."

HALKBANK ESNAF KREDİ DESTEK PAKETİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ortağı olduğu Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin kefaletiyle;

- Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı,

REKLAM

- En az 3 aylık faaliyet süresini tamamlayan,

- İş veya ikametgâhının bulunduğu ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olan,

- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler Halkbankası avantajlarıyla bu kredilerden faydalanabilir.

ESNAF KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Esnaf kefalet kredisine başvurmak için, en az 3 ay süre ile esnaf kefalet kooperatifine üye olmak gerekiyor.

- Kredi çekmek istenilen kooperatife şahsen başvuru yapmak,

- TESKOMB’a bağlı bulunan başka bir kooperatife üyeliği bulunmamak,

- Esnafın yıllık cirosunu gösteren belgedeki kazancının kredi taksitlerini ödemeye yeterli olması,

REKLAM

- Tapu veya araç teminatı göstermek esnaf kredisi başvuru şartları arasında yer alıyor.