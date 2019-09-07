ABD’den uyarı kılıflı tehdit

Suriye ve Irak'ta PKK'lı teröristlere intihar saldırısı, sabotaj, el yapımı patlayıcı eğitimleri veren ABD, Türkiye'yi Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon planından vazgeçiremeyince yine 'uyarı kılıflı tehdit' diline sarıldı. Hudut bölgesinin PKK/YPG'den temizleneceği yönünde Ankara ile anlaşma imzalamasına rağmen terör örgütüne cephane-lojistik sevkiyatına hız veren Washington, skandal bir bildiriye imza atarak Türkiye'yi tehdit etti. DEAŞ-PKK tiyatrosunun ana aktörü ve organizatörü olan bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 14 il için 'terör saldırısı' uyarısı yaptı. Önceki gece yayınlanan mesajda, terörist grupların saldırıları, silahlı çatışmalar ve sivil huzursuzluk nedeniyle Amerikan vatandaşlarının Türkiye-Irak ve Türkiye-Suriye sınırındaki 14 kente seyahat etmemeleri, buralarda bulunanların da geri dönmeleri istendi. Sözkonusu bölgelerde intihar saldırıları, pusular, tuzaklamalar, barikatlarla yol kesmeler gibi terör saldırılarının geçmişte meydana geldiği anımsatılarak, terörist grupların başta turistik mekanlar ve yerel kamu binaları olmak üzere tüm sosyal mekanları ve kamuya açık yerleri hedef aldığı öne sürüldü.

NEDENİ FIRAT OPERASYONU MU?

Hızını alamayan Trump yönetimi, Türkiye'nin ABD vatandaşları da dahil on binlerce kişiyi siyasi motivasyonla gözaltına aldığını, Amerikan vatandaşlarının Türkiye'den ayrılmalarını engelleyen seyahat yasaklarına maruz kaldıklarını, gösterilere katılma veya sosyal medyada hükümeti eleştirmenin tutuklanmalarına neden olabileceğini iddia etti. ABD Dışişleri'nin skandal açıklamasının, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye 3 haftalık süre vermesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

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30 bin PKK’lı eğittik

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Suriye kuzeyini PKK/ YPG’den boşaltmak bir yana, bölgede ‘güvenliği sağlamak için daha fazla PKK’lıya ihtiyaç olduğunu’ söylüyor. Suriye’nin kuzeyini ‘tutmak’ için ABD’nin 50 bin ila 60 bin yerel güç eğitmesi gerektiğini ve şu anda bunun yarısı kadarını eğittiklerini söyleyen Dunford, şimdiye dek Suriye’de en az 30 bin PKK’lıya eğitim verdiklerini de itiraf etmiş oldu. ABD Dış İlişkiler Konseyinde düzenlenen panelde soruları cevaplayan Dunford, yine DEAŞ bahanesine sarılmayı da ihmal etmedi ve “(YPG/PKK’nın paravanı) Suriye Demokratik Güçleri’nin, geride kalan DEAŞ kalıntılarıyla mücadele etmek için koalisyonun desteğine ihtiyacı vardır. Aynı şekilde DEAŞ’tan temizlenen alanlarda güvenlik sağlamak da aynı şekilde önemlidir. Dolayısıyla daha yapılacak çok iş var” diye konuştu.