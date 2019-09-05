Dünya ABD-PKK devriyede
ORTADOĞU

ABD-PKK devriyede

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Suriye’nin kuzeyinde planlanan güvenli bölgede Türkiye-ABD ortak devriyesi için tarih vermekten kaçınırken, ABD ordusu aynı bölgede terör örgütü PKK/YPG ile devriyeye çıktı. PKK elebaşılarından Mustafa Bali, paylaştığı fotoğraflı mesajda, ‘koalisyon güçleriyle Tel Abyad yakınlarında devriye faaliyeti yürüttüklerini’ yazdı.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Teröristler ile ABD güçlerinin ortak devriye faaliyeti.
Teröristler ile ABD güçlerinin ortak devriye faaliyeti.

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, “Türkiye-ABD ortak devriye faaliyetleri için bir takvim vermem mümkün değil” derken aynı ABD ordusu Suriye kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG ile devriyeye çıktı. Suriye’deki PKK elebaşılarından Mustafa Bali, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflı mesajda, ‘koalisyon güçleriyle Tel Abyad yakınlarında devriye faaliyeti yürüttüklerini’ kaydetti. Terörist Bali, geçtiğimiz günlerde de ABD ile Türkiye arasında Fırat’ın doğusuna yönelik mutabakatın sınırda bulunan kent ve kasabaları kapsamayacağını iddia etmiş, PKK’nın burada varlığını sürdüreceği mesajını vermişti. PKK’nın Suriye’de ABD emriyle kurduğu kamuflaj tabelalardan biri olan SDG’nin yöneticisi İlham Ahmed ise Washington-Ankara anlaşmasının sınır hattında 5 kilometre derinlikte olacağını iddia etmişti. Aynı terörist, demecinde TSK’yı tehdit de etmiş ve daha derine inmek istemesi halinde Türkiye’de kaosun yayılabileceğini savunmuştu.

TERÖRİSTLER GAZA GELMİŞ

  • Ankara, terör örgütü PKK’nın güvenli bölgeden tamamen çekilmesini isterken PKK ise ‘meclis’ adı altında yeni bir oyuna hazırlanıyor. Suriye’deki terörist elebaşı Ferhat Abdi (Şahin Cilo), bölgede yeniden yapılanmaya gittiklerini, bu doğrultuda tüm yerleşim birimlerinde SDG meclislerini yeniden dizayn edeceklerini belirterek, kadronun tamamen PKK’lılardan oluşacağını itiraf etti. Terör elebaşılarından Hesen Kamışlı kod adlı PKK’lı da benzer ifadeler kullanarak sınır hattındaki ilçe ve beldelerde konuşlu 12 ayrı mecliste PKK’ya bağlı askeri sorumluların olacağını kaydetti. Sahada bu gelişmeler yaşanırken ABD’nin Türkiye ile imzaladığı anlaşmaya ne derece sadık kalacağı merak konusu oldu.

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