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POLİTİKA

Abdullah Ağar: ABD'li generalin Ruslar tarafından esir alındığı doğru ise büyük gürültü kopar

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, ABD Özel Birlik eski komutanlarından Amiral Eric Olson'un Ruslar tarafından esir alındığı iddiası üzerine dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Rusya-Ukrayna savaşını 'generaller savaşı' olarak nitelendiren Ağar, ABD'li amiralin esir alındığı iddiasının doğru olmasının halinde büyük bir gürültü kopacağını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Ağar: ABDli generalin Ruslar tarafından esir alındığı doğru ise büyük gürültü kopar
Abdullah Ağar

Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat’ta başlattığı işgal devam ederken, ABD'li Amiral Eric Olson'un Ruslar tarafından esir alındığı iddia edildi. Söz konusu iddiaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar dikkat çeken ifadeler kullandı.

"DOĞRUYSA BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ KOPAR"

Rusya-Ukrayna savaşını 'generaller savaşı' olarak nitelendiren Ağar, ABD Özel Birlik eski komutanlarından Amiral Eric Olson'un esir alındığı iddiasının doğru olmasının halinde büyük bir gürültü kopacağını söyledi. Ağar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Doğru ise büyük gürültü kopar. Öldürülen Rus generallere karşılık esir alınan ABD’li general! Tam bir Generaller Savaşı! Tam bir müzakere/pazarlık konusu. ABD Özel Birlik eski komutanlarından Amiral Eric Olson, Ukrayna'daki Azov çelik fabrikasında Ruslar tarafından esir alınmış.

"ABD ŞİMDİ NE YAPACAK?"

Şimdi soru şu: ABD ne yapacak? Sahip mi çıkacak, Ruslara mı bırakacak?

Mariupol çatışmalarının başında menşei meçhul bazı figürler helikopterlerle bölgeden sıyrılmaya çalışmış, Ruslar ateş altına almış, düşürdüğü helikopterler olmuş, sıyrılamayanların geride sıkışıp kalmıştı."

Amiral Eric Olson esir alındığı iddiasına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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