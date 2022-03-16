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Ukrayna'da öldürülen Rus general sayısı 4'e çıktı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Gerashchenko, 46 yaşındaki Tümgeneral Oleg Mityaev'in Salı günü Mariupol'de öldüğünü duyurdu. Böylelikle Ukrayna'da öldürülen Rus general sayısı 4'e çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukraynada öldürülen Rus general sayısı 4e çıktı
Andrey Sukhovetsky - Vitaly Gerasimov - Andrei Kolesnikov - Oleg Mityaev

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı işgal 21'inci gününe girerken, Ukrayna bir Rus generalin daha öldürüldüğünü açıkladı.

Andrey Sukhovetsky - Vitaly Gerasimov - Andrei Kolesnikov
Andrey Sukhovetsky - Vitaly Gerasimov - Andrei Kolesnikov

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Gerashchenko, 46 yaşındaki Tümgeneral Oleg Mityaev'in, salı günü Mariupol'de öldüğünü söyledi.


Tümgeneral Oleg Mityaev geçen yıl Aralık ayında yayınlanan bir fotoğrafta (Kaynak: VPK-News.ru ).
Tümgeneral Oleg Mityaev geçen yıl Aralık ayında yayınlanan bir fotoğrafta (Kaynak: VPK-News.ru ).

Gerashchenko, Mityaev'in 150. motorlu tüfek tümeni komuta ettiğini ve Suriye'de savaştığını söyledi.


Ukrayna'da hayatını kaybeden Rus general sayısı 4'e çıktı.
Ukrayna'da hayatını kaybeden Rus general sayısı 4'e çıktı.

ŞİMDİYE KADAR 4 RUS GENERAL ÖLDÜRÜLDÜ

  • 3 Mart'ta 41. Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Andrey Sukhovetsky;
  • 7 Mart'ta Rusya 41. Ordu Komutan Yardımcısı ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Vitaly Gerasimov;
  • 11 Mart'ta da Doğu Askeri Bölgesi'nin 29. Kombine Silah Ordusu'ndan Tümgeneral Andrei Kolesnikov;
  • 15 Mart'ta ise Tümgeneral Oleg Mityaev; Ukrayna ordusu tarafından öldürüldü.

Böylelikle, Ukrayna'da hayatını kaybeden Rus general sayısı 4'e çıkmış oldu.

PUTİN'E SOĞUK DUŞ

İngiliz basını, arka arkaya üst düzey generallerin öldürülmesini ‘Putin’e soğuk duş’ olarak yorumladı ve Rus birliklerin ‘motivasyonunun azaldığını’ öne sürdü.

Dün de Putin’in başarısız istihbarat ve zayıf strateji verdiği için Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne öfkelendiği ve üst düzey generalleri görevden aldığı öne sürülmüştü.

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