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Aç kapıyı polis!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri 2018’de 274 operasyon düzenledi. Operasyonlardan 188’i piyasaya taklit ürün satan suç örgütlerine karşı gerçekleşti. Basılan depolarda aralarında çanta, ayakkabı ve parfümün de bulunduğu 4 milyon taklit ürün ele geçti

Talha Menteş Yeni Şafak
Taklit ürünlerle hem vatandaşın sağlığını tehlikeye atan hem de ülke ekonomisinde kayba neden olan çetelere karşı Güvenlik Şube büyük mücadele veriyor.
Taklit ürünlerle hem vatandaşın sağlığını tehlikeye atan hem de ülke ekonomisinde kayba neden olan çetelere karşı Güvenlik Şube büyük mücadele veriyor.

İstanbul’un güvenliği onlardan soruluyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri şehirde kaçakçılara göz açtırmıyor. Ekipler 2018’de 274 operasyon düzenledi, bunlardan 188’i piyasaya taklit ürün sürmeye hazırlanan suç örgütlerine karşı gerçekleşti. Güvenlik Şube’nin titiz çalışmaları sayesinde basılan depolardan çanta, ayakkabı, parfüm ve giysinin de bulunduğu 4 milyon 769 bin 39 adet taklit ürün ele geçirdi. Güvenlik Şube ekipleri, planlı soruşturmaları kapsamında ise 83 operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda 1 milyon 249 bin 409 adet “Korsan” olarak nitelendirilen kitap, CD, DVD ve kartonete el koydu. Şube aynı zamanda, FETO/PDY’ye yönelik 2 dev operasyon düzenledi… 137 şüpheli gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON LİRA

Toplumsal olayların dışında vatandaşların sağlığıyla oynamak isteyenlere de engel olan Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar’da bir depoya operasyon düzenleyerek, Hindistan’da üretilerek yasadışı yollardan yurda taşındığı tespit edilen 300 kilogram cinsel gücü artırıcı ilaç hammaddesi ‘sildanafil citrate’ ele geçirdi. Türkiye’de ilk kez ele geçirilen hammadde, cinsel gücü arttırıcı enerji içeceği, çikolata, jel ve damlada kullanılıyor. Hammaddenin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtildi. Fatih Tahtakale’de 2 hana basın düzenleyen ekipler, kaçak olduğu belirlenen 23 bin 425 puro, 3 bin 650 paket tütün, 5 bin 340 sigara kâğıdı ve 288 paket elektronik sigara sıvısı ele geçirdi. Şüpheliler hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamında işlem yapıldı. Kaçak mallar imha edildi.

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  • VATANDAŞA SAHTE KAYA TUZU YEDİRECEKLERDİ
  • Güvenlik şube müdürlüğü ekipleri 9 Ekim 2018’’de bir depoya düzenlendiği baskında, uluslararası markaların etiketleriyle piyasaya sürülmek istenen kaya tuzu çivit, saf deterjan, kule deterjan, dökme deterjan, 1 paketleme ve 2 ambalaj makinesi ile kireç çözücü ele geçirdi. Piyasa değeri 750 bin lira olan sahte ürünler imha edildi.

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