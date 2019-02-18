Sürücü sıkıştığı araçtan 1,5 saatte çıkarılabildi

Alkollü olduğu ileri sürülen sürücünün vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi.​

Kaza, D-100 Karayolu'nun Edirne istikameti, Cevizlibağ mevkiinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen Memet Karaman isimli sürücü, 34 ED 034 plakalı otomobiliyle iddiaya göre süratli bir şekilde seyrederken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobiliyle önce sol bariyerlere çarpan sürücü, ardından da 34 TDD 03 plakalı taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bu kez de yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Şiddetli çarpma sonucu otomobil ters dönüp bariyerlere saplanırken, sürücü Karaman ise otomobilinin şoför mahalline sıkıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışmaya yürüttü. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına 112 Acil Servis ekipleri ile çevrede bulunan kişilerin de dahil oldu. Otomobilin içinde şekilde sıkışan sürücü, yaklaşık 1 buçuk süren çalışmanın ardından çıkarılarak, ambulansa taşındı. Kanamaların olduğu görülen sürücünün, vücudunda ilk belirlemelere çok sayıda kırık olduğu öğrenildi.

OTOMOBİLİN TAVAN CAMINDAN ÇIKIP KAZAYI İZLEDİLER

Öte yandan, kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik akışının tek şeritten sağlanmasının yanı sıra, yoldan geçen bazı sürücülerin duraksayarak kazayı izlemeleri de yoğunluğun artmasına neden oldu. Yoldan geçen araçlardan biri ise, ilginç bir görüntüye sahne oldu. Yolda seyreden araçlardan birinde bulunan bir kadın ile bir çocuğun, aracın tavan camından kafalarını çıkararak kazayı izlemesi dikkat çekti.

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Yaralının ambulans ile hastaneye sevk edilmesinin ardından, kaza yapan araçlar da yoldan kaldırıldı.