​Acı tecrübeyle anlayacaklar: Haritaları yırtıp atacağız​!

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yaşar Şehir Hastanesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye yönelik düşmanca tutum ve gerilimlere ilişkin net mesajlar verdi:

Dünyada uzun süredir hakim olan siyasi ve ekonomik statüko tüm yönleriyle çatırdıyor. Tüm ülkeler ve toplumlar için yeni bir dönemin ayak sesleri giderek daha yüksek şekilde duyuluyor. Türkiye olarak bu yeni dönemde ülkeyi hak ettiği yere çıkarmakta kararlıyız. Devletimizin her alanda hedeflerimize ve hayallerimize uygun güce kavuşması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

OYNAT 01:00 'Ya siyasetin ve diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübeyle anlayacaklar' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sorun karşımızdakilerin bizim haklarımızı yok sayması. Kendilerini bizim üzerimizde konumlandırmaya çalışması. Ama bunun böyle olmadığını, Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya siyasetin ve diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübeyle anlayacaklar' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

SENARYOLARI YIRTACAĞIZ

Ülkemize karşı husumetlerini maalesef kamuoyu önünde dahi ifade etmekten çekinmeyenlerin ifşa ettikleri darbe, siyasi entrika senaryolarını birer birer yırtıp çöpe atacağız. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle ülkemizi getirdiğimiz seviyenin de üstüne çıkartıp dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline dönüştürmekte kararlıyız.

ARTIK KENDİNE GÜVENEN BİR ÜLKE VAR

Maruz kalınan her saldırı, karşılaşılan her kriz Türkiye’nin üretimde, ticarette, teknolojide, ihracatta, savunma sanayisinde geldiği yerin manasını daha iyi anlatıyor. Artık kendine güvenen, potansiyelini bilen, karşısındakilerin gerçek gücünü ve hareket alanını gören, arkasındaki desteği fiili neticelere dönüştürebilen bir Türkiye var. Tabii bu hakikatleri karşımızdakiler de gayet iyi görüyor.

ADİL PAYLAŞIMA HAZIRIZ

Ülkemize karşı kurulan akıl almaz ittifakların ve sergilenen hak, hukuk, tahammül tanımaz davranışların gerisinde bunun verdiği telaş ve korku bulunuyor. Halbuki biz her platformda, her görüşmede, her mesajımızda Türkiye’nin, adil olması şartıyla her türlü paylaşıma hazır olduğunu ifade ediyoruz. Bu sözümüzde samimiyiz. Sorun karşımızdakilerin bizim haklarımızı yok sayması. Kendilerini bizim üstümüzde konumlandırmaya çalışmasıdır.

REKLAM

UMARIZ İŞ İŞTEN GEÇMİŞ OLMAZ

Ama bunun böyle olmadığını, Türkiye’nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya siyasetin ve diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar. Mücadeleyi ve onun sonundaki muhtemel şehadeti en büyük paye olarak gören bir milletin karşısında durabilecek hiçbir gücün olmadığını fark ettiklerinde umarız iş işten geçmiş olmaz.

OYNAT 00:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Milleti olarak her ihtimale hazırız Göztepe Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İçinden geçtiğimiz sürecin sonunda olabilecekleri asıl bunca zamandır sahte bir refah ve demokrasi sırça köşkünde yaşayanlar düşünsün. Türkiye ve Türk Milleti olarak biz, her ihtimale ve her sonuca hazırız' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

HER İHTİMALE HAZIRLIKLIYIZ

Biz ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ derken kendi fedakarlıklarımızla birlikte karşımızdakilerin yaşadığı yıkımları da kastediyoruz. Türk milleti her türlü saldırı, her türlü bedel konusunda adeta şerbetlenmiş bir millettir. İçinden geçtiğimiz sürecin sonunda olabilecekleri asıl bunca zamandır sahte bir refah ve demokrasi sırça köşkünde yaşayanlar düşünsün. Türkiye ve Türk milleti olarak biz her ihtimale ve her sonuca hazırlıklıyız.

İnsanımız kendisinin katili gibi

Erdoğan, koronavirüs salgınına değinerek, kurulan güçlü sağlık altyapısı sayesinde gelişmiş ülkeler dahil pek çok yerde adeta ayyuka çıkan tıkanıkların önüne geçildiğini söyledi. “Son dönemde artan vaka ve yoğun bakım sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır” diyen Erdoğan, bu vesileyle vatandaşları “TMM” olarak ifade edilen “temizlik”, “maske” ve “mesafe” kurallarına daha titiz bir şekilde uymaya davet etti. Vatandaşların tavsiyelere uymadığını vurgulayan Erdoğan, “Bu hastalıktan korunmanın çaresi bulunana kadar her vatandaşımız kendi tedbirini kendisi uygulayacaktır. Kapalı alanlarda maalesef cayır cayır sigara içilmeye devam ediliyor. İnsanımız adeta kendisinin katili. Ülkemizin denizi geçip derede boğulmaması için hep birlikte salgın musibetinin üstesinden gelmeliyiz. Bunu hep birlikte başarmalıyız” dedi.

16. şehir hastanesi

Göztepe’de hizmete açılan hastaneye ismini verdikleri Prof. Dr. Süleyman Yalçın’ın hem tıp alanında çok önemli bir bilim insanı hem de ülkenin fikir hayatına değerli katkılar sağlamış bir dava adamı olduğunu belirten Erdoğan, “Türkiye’nin diğer alanlarla birlikte sağlıkta gerçekleştirdiği atılımların anlamı koronavirüs salgını döneminde çok daha iyi anlaşılmıştır. Aynı şekilde ülkemizdeki kimi kesimlerin yere göğe sığdıramadıkları bazı devletlerin bu konuda ne kadar sıkıntılı oldukları salgın vesilesiyle ortaya çıkmıştır” diye konuştu. Erdoğan, “Hizmete açtığımız 758 yatak kapasiteli Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ile ülke genelinde 16 şehir hastanesini faaliyete almış bulunuyoruz. Hastanemizin inşa edilecek ikinci kısmı da 352 yatak kapasitesiyle hizmet verecektir” dedi.

REKLAM

Milletimizin hizmetinde

Erdoğan, “Milletimizin destekleriyle bu hastanelerimizi inşa ettik ve bundan sonra da tabii bütün inşa edilen hastanelerimiz milletimizin hizmetindedir. Halkımızın bir sağlıklı nefes almasına her şey feda. Olay bu kadar basit” dedi. Daha sonra Erdoğan, canlı olarak hastanenin çocuk cerrahisi kliniğine bağlandı ve yetkililerden hastane hakkında bilgi aldı, tedavi gören çocuklarla konuştu, geçmiş olsun dileklerini iletti. Açılışın ardından hastanede görev yapan sağlık personeli ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, programın devamında hastanenin bölümlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.