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Dünya Fransız düşünür Onfray Macrona ateş püskürdü Macron Fransayı satarken,Erdoğan ülkesinin çıkarlarını koruyor
AVRUPA

Fransız düşünür Onfray Macron'a ateş püskürdü: Macron Fransa’yı satarken,Erdoğan ülkesinin çıkarlarını koruyor

Fransız düşünür Onfray Macron'a ateş püskürdü: Macron Fransa’yı satarken,Erdoğan ülkesinin çıkarlarını koruyor

Fransız düşünür Michel Onfray, Macron’a sert eleştirilerde bulunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övdü. Onfray’ın çarpıcı görüşleri şu şekilde: Macron Fransa’yı savunmuyor. Tam aksine Macron Fransa’nın yok oluşuna çalışıyor ve liberal kapitalizmin son aşaması olarak varsayabileceğimiz küresel bir hükümet istiyor. Maastricht Avrupa’sı Türklerin onurunu hiçe saydı. Böylece birçok fırsat kaçtı. Cumhurbaşkanınız ülkesi için gerekli politikayı uyguluyor. Bu Fransa’nın politikasıyla çelişiyor. Bu zaten oyunun kuralı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron

Fransız entelektüel hayatının son çeyrek yüzyılına damgasını vuran en önemli düşünürlerden biri olarak bilinen Michel Onfray, Fransa’nın Doğu Akdeniz’deki provokatif eylemlerden, Avrupa Birliği’nin içinde bulunduğu duruma ilişkin Sinan Baykent’e çarpıcı tespitlerde bulundu. Onfray, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yürüttüğü dış politikayı yerden yere vuran açıklamalarda bulundu. Onfray, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin menfaatlerini koruduğunu ifade ederken, Macron’un ise ülkesinin çıkarlarına aykırı küreselci bir politika yürüttüğünü ve “Fransa’yı sattığını” ifade etti. Fransız düşünür Avrupa medeniyetinin çöküş sürecine girdiğini ve zamanının dolduğunu belirtti.

Fransız düşünür Michel Onfray

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AVRUPA MEDENİYETİ ÇÖKÜYOR

Avrupa Birliği’ne kaşı çıkan ve Avrupa medeniyetinin çöktüğünü açıkça ifade eden Onfray “500 sayfalık Décadence başlıklı eserimde 2000 yıllık bir tarihin, sona ermeye yaklaşan Yahudi-Hristiyanlık tarihinin, seyrini anlattım. Medeniyetimiz çökmektedir zira zamanını doldurmuştur. 2000 yıl, ölmek için iyi bir yaştır. Dolayısıyla da medeniyetimiz “son evre”sini idrâk etmekte. İmparatorluklar bugün dinî zeminden yükselerek yeniden biçimleniyor. Çağdaş tarihi oluşturan levha tektoniği işte budur. Fransa ve Avrupa ise bu yarışın çok gerisindeler” dedi.

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PİYASA KURALLARINA UYGUN DÜZEN

Onfray, Macron’un Fransa’ya yabancı bir dış politika izlediğini, “Macron’un dış politikası Maastricht’çilerin dış politikasıdır. Bu güruhun yegâne uğraşı liberal bir Avrupa inşa edip hesabına çalıştıkları küresel bir dünya hükûmetine ön ayak olmaktır. Kısa ve orta vadede ulusları sulandırıp “Avrupa’cı” asitte erittikten sonra emperyalist bir Avrupa Devleti’ni bina etmek istiyorlar. Böylesi bir devletin şimdiden bir bayrağı, bir marşı, bir şiarı, bir para birimi, bir hukuku, bir parlamentosu ve sınırları var. Bu devlet tasavvuru bir zamanlar Türkiye’yi hizmetçiye dönüştürmek istiyordu, şimdi de Lübnan’ın yanı sıra ABD tarafından darmadağın edilen Irak, Libya, Mali ve Suriye gibi ülkeleri… Uzun vadede bütün gezegenin piyasa kurallarına uygun işlediği bir düzeni hayal ediyorlar. Hâl böyle olunca, Macron’un dış politikası Fransa’nın değil Fransa’ya yabancı bir dış politikadır” sözleriyle açıkladı.

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ERDOĞAN BÜYÜK LİDER

  • “Türkiye’nin Devlet Başkanı kendi yolunu açtı.” diyen Onfray, Cumhurbaşkanı Erdoğan için şu ifadeleri kullandı: “Sizin Cumhurbaşkanınız kendi ülkesi için gerekli olan politikayı uyguluyor ancak bu Fransa’nın politikasıyla çelişiyor. İyi de bu durum zaten oyunun bir kuralıdır. Bir büyük lideri tam da böylesi anlarda aldığı kararlar üzerinden tartarız. Ülkesini satmayan, iradesini ipotek ettirmeyen veya kiralamayan lider büyük liderdir. Korur, saygı görür, güçlendirir. Macron Fransa’yı savunmuyor. Tam aksine Macron Fransa’nın yok oluşuna çalışıyor ve liberal kapitalizmin son aşaması olarak varsayabileceğimiz küresel bir hükûmet istiyor.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Bunların derdi tekrar sömürgeci yapıyı ayağa kaldırmak
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında Macron'a yüklendi. Macron'un Lübnan'a gitmesi konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Birileri gibi derdimiz fotoğraf çektirmek, kameralar karşısında şov yapmak değil. Ezeli ve ebedi kardeşliğimizin gereği olarak Lübnan'dayız. Giden arkadaşlarımız Macron'un yaptıkları gibi değil, tam aksine insanlığımızın gereğini yerine getirdik. Macron falan bunların derdi tekrar sömürgeci yapıyı ayağa kaldırmak'' dedi.


Boşluğu Türkiye dolduracak korkusu

Fotoğraf: Arşiv

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, 4 gün önce “Lugano Orta Doğu- Akdeniz Forumu”na gönderdiği görüntülü mesajda Türkiye’yi “imparatorluk fantezisi kurmakla” itham ettiği ve bölgede güçlü bir Türkiye’nin varlığından korktuğunu gösteren ifadelere başvurduğu görüldü. ABD ve NATO’nun bölgeden çekilmesiyle bir boşluk oluştuğunu ifade eden Macron, “Bir şekilde ABD ve NATO’nun geri çekilmesi yüzünden bölgesel emperyal güçlerin kendi tarihlerindeki fantezilerle geri dönüş yaptığını görüyoruz, burada Türkiye’yi kast etmek istiyorum” ifadesini kullandı. Libya ve Suriye’de devam eden krize de değinen Macron, bu bölgenin “yeniden doğan iki büyük güç (Türkiye ve Rusya) için bitmek bilmeyen bir tiyatro sahnesine dönüştüğünü” öne sürdü. Macron’un, bölgesel güç olarak bu iki savaşta etkili olan Türkiye ve Rusya’yı kendi ajandalarına göre hareket etmekle itham ettiği konuşma, Fransa’nın gerçek korkusu jeopolitik boşluğu güçlü bir Türkiye’nin dolduracak olması yorumuna neden oldu.

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Türkiye istediği yeri cami yapar

Ayasofya Camii
  • Fransız düşünür Michel Onfray, Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Onfray, “ Bir egemenlikçi olarak Türkiye’nin kendi içinde istediğini yapabileceğine inanıyorum. Bu çok doğal değil mi? Türk hâkimiyetindeki bir yapının statüsünün ne olacağına uluslararası kurumlar karar veremez. Türkiye istediği yeri cami yapar, istediği başka bir yeri de süpermarket” dedi.

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