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Gündem Hz Muhammede hakaret içeriği taşıyan karikatürü yeniden yayınlayan Charlie Hebdoya Macrondan destek
POLİTİKA

Hz. Muhammed'e hakaret içeriği taşıyan karikatürü yeniden yayınlayan Charlie Hebdo'ya Macron'dan destek

Yaptığı provokatör çizimlerle tanınan İslam düşmanı Fransız karikatür dergisi Charlie Hebdo, peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in tartışmalı karikatürlerini yeniden yayımlayacağını duyurmuştu. Büyük tepki toplayan tahrik edici olaya Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan destek geldi. Fransa'da basın özgürlüğü olduğunu savunan Macron, "Cumhurbaşkanı, gazetecilerin editöryel seçimleri hakkında yorum yapamaz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron

İslam düşmanlığıyla bilinen Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te başkent Paris'te düzenlenen terör saldırılarına ilişkin yarın başlayacak yargılama öncesinde yine Hz. Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürler yayımlayacağını duyurmuştu. Derginin bu haftaki sayıda yer alan karikatürde Hz. Muhammed'e ithafen "Aptallar tarafından sevilmek zordur." "Muhammed köktencilerle uğraşıyor." ifadeleri yer aldı.

Charlie Hebdo'dan Müslümanlara ağır tahrik: Hz. Muhammed'e hakaret içeriği taşıyan karikatür yeniden yayınlanacak
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Charlie Hebdo'dan Müslümanlara ağır tahrik: Hz. Muhammed'e hakaret içeriği taşıyan karikatür yeniden yayınlanacak

"Editöryal seçimler hakkında yorum yapamam"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Charlie Hebdo'nun karikatürleri ile ilgili açıklama yaptı. Fransa'da basın özgürlüğü olduğunu belirten Macron, "Fransa'da basın özgürlüğü var. Cumhurbaşkanı, gazetelerin ve haber kanallarının editöryal seçimleri hakkında yorum yapamaz. Bu ülkedeki fikir özgürlüğünü korumak için buradayım. Fransa'da bir vali, belediye başkanı veya cumhurbaşkanı eleştirilebilir" ifadelerini kullandı.

İşte Charlie Hebdo dergisine saldırı anı!
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İşte Charlie Hebdo dergisine saldırı anı!

Fransa'nın başkenti Paris'te bir mizah dergisine silahlı bir grup tarafından ateş açıldı. Haftalık yayınlanan karikatür dergisi 'Charlie Hebdo' binasına düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, mizah dergisine düzenlenen saldırıyı 'terör saldırısı' olarak niteledi ve Fransız meclisini olağanüstü toplanmaya çağırdı.

Charlie Hebdo yeniden yayında
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Charlie Hebdo yeniden yayında

Olayın geçmişinde ne olmuştu?

Charlie Hebdo, Ocak 2015 tarihinde Hz. Muhammed ile ilgili karikatürler yayınlamış ve söz konusu karikatürler dünya çapında büyük tepkiye neden olmuştu. Karikatüre gösterilen tepki nedeniyle Fransa, 20 kadar ülkedeki diplomatik temsilciliklerini ve diğer resmi kuruluşlarını geçici süreliğine kapatmıştı.

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