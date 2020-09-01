Fransa'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle: Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor

Doğu Akdeniz’de Ankara-Atina hattında gerilim devam ederken, Oruç Reis’in sondaj çalışmalarından Yunanistan kadar rahatsız olan Fransa’dan flaş bir hamle geldi. Yunan basınına açıklamlarda bulunan Fransız kaynaklar; Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle’ün Doğu Akdeniz’e gönderileceğini iddia etti. Fransa’nın eski cumhurbaşkanlarından Charles de Gaulle’un adını alan 261 metrelik ve 42.500 tonluk geminin savaş jetleri taşıyacağı belirtildi.

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Yunanistan’ın Fransa’dan 18 Rafale savaş jeti almayı planladığı fakat henüz anlaşmanın yapılmadığı belirtilirken, Charles de Gaulle’e çok sayıda gemi ve denizaltının da eşlik edeceği belirtildi.

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"Çok sayıda silah ve mühimmat var"

İsmini açıklamayan Fransız kaynakları, geminin üzerinde çok sayıda silah ve mühimmat olduğunu öne sürdü. Gemide Rafale savaş jeti taşındığını, radar ve füzelerle birlikte denizaltı savarların olduğu belirtildi. Gemide elektronik takip, hedefleme ve müdahale etme sistemlerinin de olduğu belirtildi.

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Gemide salgın patlak vermişti

Koronavirüsten Avrupa’da en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa’da Nisan ayında gündem Charles de Gaulle’dü. Askeri gemide salgın patlak vermiş ve önce grip olarak başlayan hastalık birçok mürettebata bulaşmıştı.