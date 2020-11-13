Açık alanda sigaraya ilk cezalar

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen bazı alanlarda sigara içilmesi yasağına kısmen uyulduğu görüldü. Dünden itibaren tüm illerde trafiğe kapalı cadde ve sokaklar ile toplu taşıma araçlarının durakları gibi alanlarda sigara içilmesi yasaklandı. İstanbul’da da denetimlerin yoğunlaştırıldığı yerlerde ekipler gün boyu uyarılarda bulundu.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde drone kaldırarak Türkçe ve İngilizce anonslarla Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda ikaz etti. Maskesi olmayanlara maske de veren ekipler, sigara içenlere 900 lira ceza yazdı. Denetimde sigara içerken yakalanan bir vatandaşın, “İçmiyordum kokusunu alıyordum” demesi pes dedirtti.
KİMİ MEMNUN KİMİ ŞİKAYETÇİ
- Vatandaşlar, sigara yasağının hem Kovid-19 salgınının önlenmesi hem de sağlık açısından çok iyi olduğunu dile getirdi. Yasağın ardından uygulamadan memnun olanlar kadar, şikayet eden ve haberi olmayanlar da vardı. Beşiktaş’ta yaşayan ve yıllardır sigara içtiğini söyleyen Osman Kaya, “Yasak olsun. Yasaklar ne içindir? Çiğnenmek için. Yapacak bir şey yok. Bağımlıyız, bırakamayız. Koronanın artması beni korkutmuyor. Neden korkayım? Çünkü ecel geldiği zaman bir şey bahane olur.” şeklinde konuştu. Yasaktan haberdar olmayan ve sigara kullanan Abdullah Erzen ise “Yasaktan haberim yoktu. Güzel bir karar. Yasağa uyacağım ve dışarıda içmeyeceğim” derken, sigara kullanmayan bir vatandaş ise “Doğru bir karar ama vatandaşların bu kurala uyacağını düşünmüyorum. Metrobüsten iner inmez sigara yakıyor insanlar. Sadece virüs döneminde değil, her zaman bu yasağın uygulanması lazım” diye konuştu.
LİSTE VALİLİĞİN WEB SİTESİNDE
İstanbul Valiliği uygulamanın detaylarını açıklayarak, kent genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içme yasağının uygulanacağını bildirdi. Açıklamada, söz konusu cadde, sokak ve meydanların listesinin valiliğin internet sitesinde yayınlandığı duyuruldu.
Bırakmak için tam zamanı
- Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kovid-19 hastalığına yakalananların yüzde 5’inde zatürre geliştiğini, bu hastaların yoğun bakım ihtiyacı duyduğunu ve ölümlerin büyük bölümünün zatürreye bağlı yaşandığını söyledi. Aynı zamanda göğüs hastalıkları uzmanı olan Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, Kovid-19 salgını döneminin sigarayı bırakmak için en uygun zaman olduğunu ve sigara içenlere bir an önce bırakmaları tavsiyesinde bulundu. Zatürreye yakalan hastalarda ölüm sıklığı hastalığın seyrine, hastanın durumuna göre değiştiğine dikkati çeken Tabakoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Ayakta geçiren hastalarda ölüm oranı 1000’de bir, hastanede yatıyorsanız ve bir hastalığınız varsa ölüm oranı yüzde 10-12 gibidir, eğer yoğun bakıma düştüyseniz ve zatürreniz varsa ölüm oranı yüzde 40 civarındadır. Hastalığın seyri ağırlaştıkça, hastanın akciğer durumuna göre ölüm oranı artmaktadır.”