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ZONGULDAK

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak: 30 dakikalık yol beş dakikaya inecek

Zonguldak’tan Kilimli ilçesine yaklaşık 30 dakikada gidilebilen yolu beş dakikaya düşürecek olan Prof Dr. Teoman Duralı Tünelleri’nin yapımı tamamlandı. Çevre düzenlemesi yapılan projenin açılışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile 22 Ocak günü gerçekleştirilecek.

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Haber Merkezi İHA
Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak: 30 dakikalık yol beş dakikaya inecek
Tamamlanan viyadük ve yollar.

Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve Prof Dr. Teoman Duralı’nın adının verildiği tüneller ve sahil yolu projesinin yapımı tamamlandı. 22 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen törenle açılması beklenen proje ile Zonguldak-Kilimli arasındaki 10,8 kilometrelik yol; 5,7 kilometreye düşecek.

Kilimli ilçesi başta olmak üzere Filyos Limanı’na da giden yol proje ile kısalmış olacak. Araçların şehir içine girmesini önleyecek olan Prof Dr. Teoman Duralı Tünelleri Gazipaşa Caddesi’ndeki trafik yükünü de büyük oranda azaltması bekleniyor. 44 yıldır dolmuş şoförü olarak çalıştığını anlatan Cengiz Şen, "Zonguldaklı olarak çok memnunuz. Ben 1978 yılından beri şoförlük yapıyorum. Gerçekten gurur duydum. Buranın eski hali berbattı. Böyle güzelliği görmek bizi onore etti. Görüşü ne olursa olsun herkesin buna şükran duyması gerekiyor. Eskiden 30 dakika sürüyordu Kilimli’ye gitmek. Şimdi beş dakikada gidiliyor. Cumhurbaşkanı gelecekmiş. Memnun oluruz. Kendisi için de Zonguldak halkı için de çok güzel bir olay. Daha güzelliklerine layık. Bu daha başlangıç. İnşallah devamı gelir. Memnun oluruz" diye konuştu.

İlk kez tüneli kullanan 77 yaşındaki Muzaffer Çamkara ise "Tünelden ilk defa girdim çıktım. Çok güzel olmuş beğendim. Yapanlardan Allah razı olsun. Bir kaç senedir Zonguldak’ta gerek bu tüneller gerekse sahil projesi muazzam oldu. Zonguldaklı olarak gurur duyuyorum. Yapanlardan Allah razı olsun. Yol beş dakikaya indi. Şu anda ikinci tünelden döndüm. Tamamı açıldığı zaman kısa sürede Kilimli’ye varacağım. Cumhurbaşkanı da gelecek açılışı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan hayata geçirilen tüneller ve köprülü kavşak çalışması drone ile havadan da görüntülendi.

Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayacak: Pirinkayalar Tüneli açılıyor
FOTOĞRAF 23
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayacak Pirinkayalar Tüneli'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağı törenle bugün gerçekleştirilecek.<br>
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Erzurum-Artvin karayolunda bulunan ve halk arasında ölüm yolu olarak adlandırılan, birçok kazanın yaşandığı Pirinkayalar Geçidi'nde yapılan 2 bin 246 metrelik tünel tamamlandı.<br><br>
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Vatandaşlar için yıllardır çile haline gelen geçide yapılan tünel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katılacağı törenle açılacak.<br><br>
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre tünel, zorlu kış şartlarında ulaşımın güvenli, hızlı ve kesintisiz olması amacıyla inşa edildi.<br><br>
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Erzurum ile Artvin'i birbirine bağlayacak Pirinkayalar Tüneli ile turizm ve ticaret merkezlerine ulaşım açısından kolaylık sağlanacak. 2 bin 272 metre uzunluğunda, tek tüpten oluşan tünel projesinin toplam uzunluğu 1070 metrelik bağlantı yoluyla 3,34 kilometreye ulaşıyor.<br><br>
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Proje ile Erzurum ve Artvin'e ait havalimanları Artvin Limanı ile bütünleştirilerek, ulusal ve uluslararası bağlantıların parçası olacak. Aynı zamanda iç ve dış turizm sirkülasyonunun sağlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunulacak.<br><br>
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Mevcut yolun 680 metre kısalacağı projeyle, yıllık toplam 17,6 milyon lira tasarruf edilecek ve karbon salımı 230 ton azalacak.<br><br>
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Pirinkayalar Tüneli'nin inşasında, yörenin sahip olduğu yüksek turizm potansiyeli ve tünel güzergahının 1. derecede doğal sit alanı içerisinde kalması nedeniyle yüksek hassasiyet gösterilirken, projede özel imalatlara yer verildi.<br><br>
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Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayacak: Pirinkayalar Tüneli açılıyor
Türkiye ile Kafkaslar'ı birbirine bağlayan en önemli arterlerden biri olan, kışın keskin ve dik virajlarıyla sürücülerin korkulu rüyası olan Pirinkayalar Geçidi'nde yapılan tünel, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılacağı törenle hizmete açılacak.

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