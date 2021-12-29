Gurur günü: Cumhurbaşkanı Erdoğan Pirinkayalar Tüneli'ni hizmete açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pirinkayalar Tüneli Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pirinkayalar Tüneli Açılış Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/IbdVf1hVzc — Yeni Şafak (@yenisafak) December 29, 2021

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Pirinkayalar Tünelimizin bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Bağlantı yoluyla birlikte toplam uzunluğu 3.4 kilometreye yaklaşan bu proje Erzurum-Artvin arasındaki trafiğin hızlı, güvenli, kesintisiz şekilde olmasını temin edecektir.

Ülkemize 18 milyon liraya yakın tasarruf yanında karbon salınımını azaltarak çevrenin korunmasına katkı yapacaktır.

Erzurum ve Artvin araında seyahat edecek vatandaşlarımız buzlanma, taş düşmesi gibi tehlikelerle karşılaşmadan gidecekleri yere varacaklardır. Her ikisi de yüksek turizm potansiyeline sahip iki ilimiz arasındaki bu tünel yeni fırsatları da beraberinde getirecektir. Her iki şehir üzerinden Kafkasya'ya yönelen transit trafiği de rahatlayacaktır. Projede görev alan herkesi tebrik ediyorum. Seyahat edecek vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu, iyi yolculuklar diliyorum.

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Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 KM'den 28 bin KM'ye çıkardık.

Aşılmadık dağlar, geçilmedik nehirler bırakmadık. Havalimanlarımızın sayısını 56'ya çıkartarak ülkemizin her köşesini bu hizmete ulaştırdık. Ülkemizin çehresini değiştirdik. Bu yatırımları sadece gösteriş olsun diye mi yaptık. Bütün bunları altyapı olarak planladık ve hayata geçirdik. Türkiye gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında en modern altyapıya sahip ülkedir. Türkiye bu altyapısı ile hedeflerine kararlılık ile ilerlemektedir. Hedefimiz ülkemizi en büyük 10 ekonomi arasına sokarak küresel ölçekte daha söz sahibi bir ülke haline getirmektir.

Sağlıkta yaptığımız yatırımların önemini salgın döneminde hep birlikte yaşayarak gördük. Enerjide yaptığımız yatırımların ne denli önemli olduğunu gelişmiş ülkelerin enerji krizi yaşadığı şu dönemde daha iyi değerlendirebiliriz. Benzer örnekleri her alana teşmil etmek mümkündür. Geçtiğimiz 19 yılda 3.5 trilyon dolar harcayarak kurduğumuz altyapının hakkını hep birlikte vereceğiz. Burada sadece bir tünel açmıyoruz, Türkiye'nin aydınlık geleceğine giden kutlu yürüyüşün bir adımını atıyoruz. Tüm milletimizi bu kutlu yürüyüşte yer almaya davet ediyorum.

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YILLIK 17,6 MİLYON TL TASARRUF SAĞLANACAK

Erzurum ile Artvin'i birbirine bağlayacak Pirinkayalar Tüneli ile turizm ve ticaret merkezlerine ulaşım açısından kolaylık sağlanacak. 2 bin 272 metre uzunluğunda, tek tüpten oluşan tünel projesinin toplam uzunluğu 1070 metrelik bağlantı yoluyla 3,34 kilometreye ulaşıyor.

Proje ile Erzurum ve Artvin'e ait havalimanları Artvin Limanı ile bütünleştirilerek, ulusal ve uluslararası bağlantıların parçası olacak. Aynı zamanda iç ve dış turizm sirkülasyonunun sağlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunulacak.

Mevcut yolun 680 metre kısalacağı projeyle, yıllık toplam 17,6 milyon lira tasarruf edilecek ve karbon salımı 230 ton azalacak.

Pirinkayalar Tüneli'nin inşasında, yörenin sahip olduğu yüksek turizm potansiyeli ve tünel güzergahının 1. derecede doğal sit alanı içerisinde kalması nedeniyle yüksek hassasiyet gösterilirken, projede özel imalatlara yer verildi.

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FOTOĞRAF 23 Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayacak Pirinkayalar Tüneli'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağı törenle bugün gerçekleştirilecek.<br> Erzurum-Artvin karayolunda bulunan ve halk arasında ölüm yolu olarak adlandırılan, birçok kazanın yaşandığı Pirinkayalar Geçidi'nde yapılan 2 bin 246 metrelik tünel tamamlandı.<br><br> Vatandaşlar için yıllardır çile haline gelen geçide yapılan tünel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katılacağı törenle açılacak.<br><br> Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre tünel, zorlu kış şartlarında ulaşımın güvenli, hızlı ve kesintisiz olması amacıyla inşa edildi.<br><br> Erzurum ile Artvin'i birbirine bağlayacak Pirinkayalar Tüneli ile turizm ve ticaret merkezlerine ulaşım açısından kolaylık sağlanacak. 2 bin 272 metre uzunluğunda, tek tüpten oluşan tünel projesinin toplam uzunluğu 1070 metrelik bağlantı yoluyla 3,34 kilometreye ulaşıyor.<br><br> Proje ile Erzurum ve Artvin'e ait havalimanları Artvin Limanı ile bütünleştirilerek, ulusal ve uluslararası bağlantıların parçası olacak. Aynı zamanda iç ve dış turizm sirkülasyonunun sağlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunulacak.<br><br> Mevcut yolun 680 metre kısalacağı projeyle, yıllık toplam 17,6 milyon lira tasarruf edilecek ve karbon salımı 230 ton azalacak.<br><br> Pirinkayalar Tüneli'nin inşasında, yörenin sahip olduğu yüksek turizm potansiyeli ve tünel güzergahının 1. derecede doğal sit alanı içerisinde kalması nedeniyle yüksek hassasiyet gösterilirken, projede özel imalatlara yer verildi.<br><br> Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayacak: Pirinkayalar Tüneli açılıyor Türkiye ile Kafkaslar'ı birbirine bağlayan en önemli arterlerden biri olan, kışın keskin ve dik virajlarıyla sürücülerin korkulu rüyası olan Pirinkayalar Geçidi'nde yapılan tünel, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılacağı törenle hizmete açılacak.

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