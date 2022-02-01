Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yemin etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül görevden affını istedi. Gül'den boşalan koltuğa TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Bozdağ'ın atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu.

Bilgiç, daha sonra ant içmesi için Bozdağ'ı kürsüye davet etti. Bekir Bozdağ, kürsüye çıkarak yemin etti.

Bozdağ'ın yemin etmesinin ardından AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 285'e düştü.





OYNAT 00:50 Adalet Bakanı Bozdağ Meclis'te yemin etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül görevden affını istedi. Gül'den boşalan koltuğa TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.



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