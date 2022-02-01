Gündem Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yemin etti
POLİTİKA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yemin etti

Görevden affnı isteyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den boşalan koltuğa TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı. Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda yemin ederek görevine başladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yemin etti
Bekir Bozdağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül görevden affını istedi. Gül'den boşalan koltuğa TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Bozdağ'ın atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu.

Bilgiç, daha sonra ant içmesi için Bozdağ'ı kürsüye davet etti. Bekir Bozdağ, kürsüye çıkarak yemin etti.

  • Bozdağ'ın yemin etmesinin ardından AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 285'e düştü.


Adalet Bakanı Bozdağ Meclis'te yemin etti
OYNAT 00:50
Adalet Bakanı Bozdağ Meclis'te yemin etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül görevden affını istedi. Gül'den boşalan koltuğa TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Bakan Bozdağ'dan ilk talimat: Adalet Twitter'da değil mahkemede tecelli edecek
GÜNDEM
Bakan Bozdağ'dan ilk talimat: Adalet Twitter'da değil mahkemede tecelli edecek
Kar kalınlığı 8 metreyi buldu

Kar kalınlığı 8 metreyi buldu

Askeri üs yolları 4 günlük çalışmayla açıldı.
Türk mühendisler yaptı

Türk mühendisler yaptı

Tamamen yerli kaynaklarla inşa edildi: Türkiye'de ilk olacak.
CHPli Maltepe Belediyesi zabıtasından vatandaşa çirkin el

"Aracı satmayı düşünmüyorum oğluma bırakacağım."

Görenler '40-50 sene geriye gittik' diyor.

​Her on kişiden dokuzu yaptırıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.