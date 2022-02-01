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POLİTİKA

Bakan Bozdağ'dan ilk talimat: Adalet Twitter'da değil mahkemede tecelli edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül görevden affını istedi. Gül'den boşalan koltuğa TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı. Göreve gelir gelmez işe koyulan Bozdağ'ın, ilk işi kadın cinayetleri, şiddet, çocukların cinsel istismarı gibi toplumda infiale neden olan olaylar oldu. Bozdağ, "Mahkemelerin şüphelileri bırakıp kamuoyu baskısı ile yeniden tutuklaması yanlış. Adalet mahkemelerde tecelli etsin Twitter'da değil" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Bozdağdan ilk talimat: Adalet Twitterda değil mahkemede tecelli edecek
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kabinede revizyona gidildi. Adalet Bakanlığı görevinden affını talep Abdulhamit Gül'ün bu isteği kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Adalet Bakanlığı görevine bu görevi daha önce de sürdüren Bekir Bozdağ'ı atadı.

  • 2. kez Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Bozdağ, bakanlık bürokratlarıyla yaptığı görüşmelerde ilk talimatını da verdi.

Bozdağ'ın öncelik verdiği konu, Türkiye gündeminin ön sıralarından düşmeyen kadın cinayetleri ve bunun sonrasında şüphelilere dönük işlemler oldu.

ÖNCELİKLİ KONU KADIN CİNAYETLERİ

Bozdağ, bu konularda infiale neden olan kararların ortadan kalkması için yasa ya da genelge ne gerekirse yapılacağını belirtip, bu konularda taviz vermeyeceğinin mesajını verdi.

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Adalet Bakanlığında devir teslim

"ADALET MAHKEMEDE TWITTER'DA DEĞİL"

Sabah gazetesinin haberine göre Bozdağ, birçok olayda şüphelilerin önce serbest bırakılıp daha sonra sosyal medya ve kamuoyu baskısı ile tutuklandığını hatırlatarak, "Mahkemelerin şüphelileri bırakıp kamuoyu baskısı ile yeniden tutuklaması yanlış. Adalet mahkemelerde tecelli etsin Twitter'da değil." diye konuştu.

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