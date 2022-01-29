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ANKARA

Adalet Bakanlığında devir teslim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül görevden affını istedi. Gül'den boşalan koltuğa TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı. Yeni Adalet Bakanı Bozdağ görevi Abdulhamit Gül'den teslim aldı. Törende konuşan Bozdağ, "Sayın Bakanımızın bıraktığı yerden devam edeceğiz.

Herkesle istişare içinde milletimiz ve ülkemiz adına daha iyisini, doğrusunu yapmak için yolumuza devam edeceğiz" dedi.

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Haber Merkezi AA
Adalet Bakanlığında devir teslim
Bekir Bozdağ ve Abdülhamit Gül

Adalet Bakanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleşiyor. Bekir Bozdağ, görevi Abdulhamit Gül’den devraldı.

Abdulhamit Gül'ün açıklamaları:

Çok değerli bir siyasetçimiz, büyüğümüz. En başarılı şekilde görevi ifa edeceğine inancımız tamdır. Görevden affımıza ilişkin takdirleri ile bizlere süreçte destekleri için sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımız arz ediyorum. Her makam geçici. Aslolan milletimizin kalbinde yer etmek. Bu aziz milletin ferdi olmak en büyük şeref. Reformlar ortaya koyduk.

Tüm bu çalışmalarla da bireyin daha özgür olması, daha demokratik olması, daha güçlü toplum için çalışmalar ortaya koyduk. En büyük hakem milletimiz ve Allah'ın takdiridir, hükmüdür. Tüm bakanlık çalışanlarına, yargı çalışanlarına, personellerimize teşekkür ediyorum.

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Bekir Bozdağ'ın açıklamaları:

Çok kıymetli bakanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, bakanlığımızın kıymetli çalışanları ve kıymetli misafirler ben de sözlerimin başında hepinizi selamlıyorum. Bugün bir nöbet değişimi yapıyoruz. Ben daha önce görevimi Gül Bakanımıza gururla emanet etmiştim, şimdi değerli bakanım emaneti bize devretmektedir. Öncelikle adalet gibi yüce bir değere hizmet etme, milletimize ve ülkemize hizmet etme fırsatı sunduğu için şükrediyorum. Cumhurbaşkanımıza şahsım, ailem adına hassaten şükranlarımı sunuyorum.

Bu bir bayrak değişimi. İstişare ile, Cumhurbaşkanımızla, kabinemizle, parlamentomuzla, paydaşlarımızla aklımızı aklımıza ilave ederek daha iyisini milletimiz için bularak yolumuza devam edeceğimizin bilinmesini isterim. Bakanımızın bıraktığı yerden yolumuza devam edeceğiz. Rehberimiz hukuk olacaktır. Milletimizin adaletten beklentilerini biliyoruz. Azami derecede ve olumlu biçimde cevap için gayret içinde olacağız.

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