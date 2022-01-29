Adalet Bakanlığı görevine atanan Bekir Bozdağ'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kabinede bir revizyona daha gidildi. Abdülhamit Gül'ün Adalet Bakanlığı görevden af talebi kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanlığı görevine Bekir Bozdağ'ı atadı. Abdülhamit Gül, görevi aldığı Bekir Bozdağ'a Adalet Bakanlığı görevini yeniden teslim edecek.

İlk açıklama geldi

Yeni atama kararıyla ilgili ilk açıklamayı Twitter hesabından yapan Bozdağ şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı görevini şahsıma emanet eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a takdir tensipleri için şükranlarımı sunuyorum Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül kardeşime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum Allah yardımcımız olsun."

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı görevini şahsıma emanet eden Cumhurbaşkanımız Sn.R.Tayyip Erdoğan’a takdir/tensipleri için şükranlarımı sunuyorum

Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül kardeşime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum

Allah yardımcımız olsun@RTErdogan @abdulhamitgul REKLAM January 29, 2022

GÜNDEM Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti: Yerine Bekir Bozdağ atandı

Bekir Bozdağ kimdir?

1 Nisan 1965'te Yozgat'ta doğdu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Bozdağ, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı. Bir süre kamu görevinde bulunan Bozdağ, daha sonra serbest avukat olarak çalıştı.

Bozdağ, 18 Nisan 1999 yerel yönetim seçimlerinde Akdağmadeni İlçe Belediye Başkan Adayı oldu.

Bozdağ, AK Parti'nin kurulmasıyla Yozgat'ta AK Parti İl Teşkilatı'nın kurucuları arasında yer aldı ve kurucu il yönetiminde Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Üstlendiği görevler

22, 23, 24 ve 26. Dönemde Yozgat Milletvekili seçildi.

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22. Dönemde Adalet Komisyonu Üyeliği, 23. Dönemde AK PARTİ Grup Başkanvekilliği yaptı.

61. Hükûmette Başbakan Yardımcılığı, 61, 62, 64 ve 65. Hükûmetlerde Adalet Bakanlığı görevlerini üstlendi.

AK PARTİ MKYK Üyesidir.

65. Hükûmette Başbakan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Bozdağ, evli ve iki çocuk babası.