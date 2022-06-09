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ANKARA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener’e çağrı: Samimiyseniz dava açmayın

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Ben iktidara gelirsem tweet atanlar rahat atacak, kimse ceza görmeyecek” diyen Kılıçdaroğlu ile Akşener’in birçok kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğuna dikkat çekti. Bozdağ şu çağrıyı yaptı: Samimiysek o zaman yapılan bütün şikayetleri geri çekeceksiniz. Madem Twitter’da sinkaf etmek, hakaret etmek suç değil, o zaman neden sizinle ilgili tweet atan insanlar hakkında şikayetçi oluyorsunuz?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adalet Bakanı Bekir Bozdağdan Kılıçdaroğlu ve Akşener’e çağrı: Samimiyseniz dava açmayın
Meral Akşener-Kemal Kılıçdaroğlu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyada özgürlü olmadığına yönelik iddialarına cevap verdi. Bozdağ, “Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu”nda yaptığı konuşmada, sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla orada belki görülmeyeceğini düşünerek pek çok sinkafı düşünce ve fikir olarak zikretmeye çalışan kişilerin türediğini söyledi.

DÜNYANIN HER YERİNDE SUÇ

  • Dünyanın neresine gidilirse gidilsin hakaretin suç sayıldığını vurgulayan Bozdağ, “Dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin hakaret suçtur, sinkaf suçtur. Kim tarafından kime söylenirse söylensin suçtur. Bunun sınırlarını kim çiziyor? Yargı çiziyor. Ama yargının da hakaret ile eleştiri sınırını ayırırken çok itina göstermesi gerektiğine yürekten inanıyorum. Sinkafı, ağır eleştiri, şok edici eleştiri sınırı içerisinde değerlendirmek Türk kültürüne ve medeniyetine uygun bir davranış değildir. Hakaretin, fikir hürriyeti ile eleştiri hürriyeti ile alakası yoktur. Sinkaf suçtur. Ağır eleştiri falan da değildir bunlar, şok edici şey de değildir” dedi.

Bekir Bozdağ
Bekir Bozdağ

MANGALDA KÜL BIRAKMIYORLAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına değinen Bozdağ, şöyle devam etti: “Sayın Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştu. ‘Ben iktidara gelirsem tweet atanlar rahat atacaklar, kimse ceza görmeyecek.’ Ben o zaman buradan Sayın Kılıçdaroğlu’na soruyorum, kaç dosyada bugüne kadar sizin aleyhinize tweet attılar diye şikayetçi bulunduğunuz kişilerle uzlaştırmaya oturdunuz, kaç kişi hakkında bugüne kadar Twitter vasıtasıyla sinkaf veya hakaret yoluyla sizin aleyhinizde söylemde bulundular diye şikayette bulundunuz? Başkaları da var böyle, adliyeler dosyalarla dolu. Samimiysek o zaman, yapılan bütün şikayetleri geri çekeceksiniz. Şu anda Ankara Adliyesinde, Türkiye’nin diğer adliyelerinde yüzlerce binlerce dosya var, dava var, sayısını ben bilmiyorum. Ben şimdi buradan soruyorum, kaç kişi hakkında bugüne kadar hakaret etti diye şikayette bulundunuz? Sayın Akşener’e de soruyorum, diğer liderlere de soruyorum, madem Twitter’ın içerisinde yazılanlarla sinkaf etmek, hakaret etmek suç değil, öyle inanıyorsunuz, o zaman neden sizinle ilgili tweet atan insanlar hakkında şikayetçi oluyorsunuz? Şikayetlerinizi geri almayı düşünüyor musunuz? Kaç bin kişi hakkında bugüne kadar şikayetçi oldunuz? Yeri gelince mangalda kül bırakmıyorlar ama icraata bakınca icraat onları tekzip ediyor. Bir yandan helalleşme deyip, öte yandan uzlaşma masalarına oturup, şu kadar verilirse şöyle olur, bu kadar verilirse böyle olur demek ahlaki de değil, hukuki de değil, doğru da değil.”

FİKİR HÜRRİYETİ DEĞİL

  • Türkiye’de hakaretin suç olduğunun altını çizen Bozdağ, kimsenin bunun aksinin iddia edemeyeceğini dile getirdi. Türkiye’de Twitter’dan günde 13,5 milyon kullanıcının işlem yaptığını, günde 2 milyon tweet atıldığını ifade eden Bozdağ, “Hangisine işlem yapıldı? Eğer öyle olsa 2 milyon kişi ile ilgili soruşturma olması lazım. Var mı öyle bir şey? Yok. Sinkaf edip, hakaret edip bunu fikir hürriyeti adı altında savunmak ahlak değildir, siyasi etiğe de hiç uygun değildir ve bu konuda Türkiye’nin bir sıkıntısı yoktur.” diye konuştu.

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