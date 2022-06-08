Bakan Bozdağ'dan konut kiralarıyla ilgili önemli açıklama

Konut kiralarındaki fahiş artışlar hükümetin yakın takibindeydi. Başta büyükşehirler olmak üzere, son dönemlerde vatandaşların gündemine gelen yüksek konut kiraları; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile Ticaret Bakanlığı’ndan bürokratlarının katıldığı “fahiş kira toplantısı”nda detaylı şekilde masaya yatırılmıştı.

ÇALIŞMADA SONA GELİNDİ

Kira düzenlemesine ilişkin çalışmada sona gelindi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kiralarda artış sınırını açıkladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ canlı yayında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Bir geçici hüküm borçlar kanununa adalet komisyonunda eklenecek. AK Parti, MHP grubu teklif verecek ve eklenecektir.

'ARTIŞ YÜZDE 25'İ GEÇEMEYECEK'

"1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek sözleşmelerde önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olacağı hükmü Borçlar Kanunu'na eklenecek. Bunun üzerinde yapılabilecek artışların geçerli olmayacağı açıkça ifade ediliyor.

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Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Bu düzenleme kiracı ve ev sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkla bir noktada durmasına özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar, umarım beklediğimiz sonuçları doğurur şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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