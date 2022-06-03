Haziran ayı kira artış oranı belli oldu: 2022 Haziran kira zammı nasıl hesaplanır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiracılar ve ev sahipleri kira artış oranı hesaplamasının nasıl yapıldığını araştırmaya başladı.

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 39.33 artış gerçekleşti.

Bu veri haziran ayı kira artış oranını da belirledi. Yani ev sahipleri haziran 2022'de kiralara en fazla yüzde 39.33 oranında zam yapabilecek.

Mayıs 2022 enflasyonu ise aylık yüzde 2.98 yıllık yüzde 73.50 oranında arttı.

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KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Örnek Konut Kirası: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: %39,33

Haziran 2022 Kira Artış Tutarı: 393,3 TL

Haziran 2022 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.393,3 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Haziran 2022'de ödeyeceği kira zammı 393,3 TL olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 1.393,3 TL olarak gerçekleşecek.

KİRA ORANLARI SABİTLENECEK Mİ?

Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarına göre; milyonlarca ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren kira artış oranı üzerine yeni düzenleme gelmesi bekleniyor. Hükümetin fahiş kira artışı için sabit bir oran belirlenmesi üzerine çalıştığı bildirildi. Buna göre; kira artış oranı 'Sabit oran'ı geçemeyecek ve sadece belirli bir dönem için uygulanması gündeme geldi.

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