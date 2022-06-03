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Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı! Mayıs 2022 enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Mayıs ayı enflasyon rakamı açıklandı. TÜİK verilerine göre, Nisan ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 69,97 olarak gerçekleşmişti. Mayıs 2022 enflasyon oranı TÜFE son dakika açıklandı. Enflasyon oranı emekli zammı, memur zammı, kira artış oranı gibi birçok kalemi belirleyecek. Peki, Mayıs ayı TÜFE enflasyon oranı kaç oldu? İşte son dakika enflasyon açıklamasının ayrıntıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı! Son dakika: TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?
Mayıs ayı enflasyon rakamı

Kira aratış oranı, enflasyon farkı hesabı, emekli ve memur Temmuz zammı gibi konuları da etkileyecek olan Mayıs enflasyon oranının yüzde kaç olduğu netleşti. TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamınlarını açıkladı.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Tüketici fiyatları (TÜFE) mayıs ayında yüzde 2,98 arttı, yıllık bazda yüzde 73,50 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyon rakamlarını saat 10:00'da açıkladı.

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) Mayıs ayında da sert yükselişini sürdürmesi ve neredeyse 24 yılın zirvesi olan %76.55’e ulaşması bekleniyor.

ENFLASYON NISAN’DA YÜZDE 69'U AŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 69,97 olarak gerçekleşmişti. TÜİK verilerine göre aylık enflasyon yüzde 7,25 olarak kaydedildi.

Nisan ayında çekirdek enflasyonun yüzde 50 üzerindeki seyri sürdü. Veriler yıllık çekirdek enflasyonun yüzde 52,37 olarak gerçekleştiğini gösterdi.Üretici fiyatlarındaki yükseliş ivmesi de devam etti.

TÜİK verilerine göre, üretici fiyat endeksi Nisan'da bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 121,82 arttı. Aylık bazda artış ise yüzde 7,67 oldu.Üretici fiyatlarındaki yıllık yükseliş Mart 1995'ten bu yana kaydedilen en hızlı yükseliş oldu.

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